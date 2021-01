Que familias del personal de Salud de Durango sean vacunadas: Villegas

El diputado Esteban Villegas ha propuesto que, a manera de agradecimiento y reconocimiento al personal de salud de primera línea de combate al COVID-19, se incluya a sus familias inmediatas en el esquema prioritario de vacunación.

“Ellos han hecho sacrificios enormes para combatir el COVID-19 y podemos agradecerles mucho con palabras, pero debemos reconocerles con hechos concretos que les permitan proteger a las personas más importantes para ellos: sus familias”, reforzó enfático el legislador.

Al abordar el asunto, Villegas Villarreal afirmó que sin duda, la vacunación siempre será positiva; “yo espero que las autoridades lo estén haciendo con una dinámica y con un protocolo muy estructurado y que empiecen por supuesto con la gente que trabaja en el Sector Salud, el que aparte de que han estado muy expuestos y creo que es una buena oportunidad de poder quedar muy bien con ellos como sociedad”.

Por eso es importante que sean vacunados no solamente los que están dentro del área Covid, sino toda la gente que trabaja en el Sector Salud en prioridad, porque hay muchos médicos que se nos han infectado que no están en el área Covid, porque están recibiendo pacientes contagiados; “un neurocirujano, un gran maestro muy querido por nosotros se nos fue recién y no estaba en el área Covid; entonces él fue infectado a través de otro de sus pacientes que no sabían exactamente que tenían la enfermedad y creo que es una buena oportunidad de regresarles a todos ellos lo positivo, y que no quede ningún químico fuera, que son los que también están haciendo las pruebas de laboratorio todos los días, las enfermeras, los intendentes que están en las áreas”.

Ojalá, reiteró, que todos pudieran obtener la vacuna de manera inmediata; “pero además, en una sugerencia personal, creo que podrían también en estos protocolos, meter a la familia de ellos y así poderles pagar algo de lo mucho que se han esforzado tanto por el riesgo que han llevado sus seres más cercanos, porque si yo me infecto y yo infecto a mi familia, no es porque estaba atendiendo o alguien, es porque andaba en la calle, porque fui alguna fiesta, y lo hice sin cuidarme”.