Que se cumpla la ley, exige el exgobernador Maximiliano Silerio

“Que se cumpla con la ley”, puntualizó el exgobernador Maximiliano Silerio Esparza, al referirse al amparo que interpuso el exgobernador José Aispuro Torres, por el faltante de recurso en su administración que fue enviado por la Federación para la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Silerio Esparza, reconoció que actualmente a Durango y México no le está hiendo bien, “ojalá algún día se componga”, dijo al asegurar que esto se debe al programa de compra de votos, el cual no genera empleo, “y la gente vive con eso, no hay esperanza que puedan evolucionar con un salario mejor, con eso viven pero no salen de pobres, al contrario son más pobres”, al referirse a los diversos programas de apoyo que tiene el Gobierno federal.

Al abordar el tema político indicó que el Frente Único debe ser más sólido y compacto, pues tiene que despertar a la sociedad.

Imagen ilustrativa | Que se cumpla la ley, exige el exgobernador de Durango Maximiliano Silerio / Foto: Archivo | EL Sol de León

“En el 2024 tengamos una buena presidenta, las dos (aspirantes) son mujeres y la que salga debe ser buena. No servir al partido, sino al Frente”, subrayó.

Al asistir al primer informe de actividades del presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, el exmandatario estatal fue breve en su mensaje, pero destacó la importancia que tanto al estado, como al municipio les vaya mejor, y se emprendan acciones en beneficio de la sociedad.