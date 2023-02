Ratifican a Daniel Calderón como alcalde interino de San Juan del Río

Al ratificarse al primer regidor Daniel Calderón como encargado del despacho de la presidencia municipal de San Juan del Río, se tiene autoridad en el municipio, afirmó Ricardo López Pescador, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso de Durango.

“El Ayuntamiento de San Juan del Río, ya tuvo sesión de Cabildo, en la que rarificaron al primer regidor como encargado de la presidencia, eso significa que San Juan del Río tiene autoridad, un presidente municipal al frente, y con una votación unánime que es una muestra de madurez del Ayuntamiento”, señaló.

Recordó que la ley le permite que por 15 días, el primer regidor tenga la posibilidad de proseguir estar formalmente con facultades en la presidencia municipal.

Nombran a Daniel Calderón López como alcalde interino de San Juan del Río tras salida de Hugo Gándara / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Asimismo, se debe puntualizar que el Congreso del Estado aún no puede actuar, lo haría en caso de algunos supuestos, como que pierda sus derechos políticos quien fue electo, o en relación a que se den los términos y no haya posibilidad de llamar al suplente, o que este no acuda.

En caso de que sea el primer regidor quien funja como presidente, tendría que ser ratificado cada 15 días hasta en tanto se van cumpliendo los plazos que establece la ley para suponer que el presidente municipal ya renunció a sus derechos para afrontar el proceso que mantiene ante la Ley.

Sobre este caso en que el presidente municipal con licencia, Hugo, es señalado por violencia, el coordinador de los diputados del PRI, dijo que cuando hay casos como éste, cuando hay asuntos de infringir la ley y afrontar un proceso, no tienen ni ideología ni sello partidario, “él como ciudadano debe afrontar los hechos, y debe afrontarlos ante un juzgado porque hay una denuncia”.