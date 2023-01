Exigen a Fiscalía de Durango acción penal contra alcalde de San Juan del Río

Ante los hechos de violencia presuntamente por el presidente municipal de San Juan del Río contra su joven pareja, la Legisladora Marisol Carrillo, le exigió a la titular de la Fiscalía General del Estado, actué de inmediato y detenga al agresor antes de que este se ampare y huya de Durango, como ha sucedido en repetidas ocasiones con otros que causaron daños, como es el caso de la meningitis.

Lo antes posible se tiene que ejercer la ley penal contra el servidor público que violento físicamente a una joven, no tiene fuero, no se puede realizar un juicio de procedencia, no tiene que pasar por el Congreso, ese tipo, es solo un servidor público.

“La ciudadanía esta hasta la madre de los políticos que no respetan la ley, servidores públicos que están bajo el amparo del compadrazgo o que piensan que tienen fuero para infringir la ley, no podemos seguir tolerando esas acciones, ni postergar los tiempos para ejercer la ley, ni darles el tiempo para que se amparen y huyan como ya sucedió con quienes iniciaron la meningitis”, expresó la legisladora.

#Durango | Denuncian en #facebook al presidente municipal de San Juan del Río, Hugo Gandara, por violencia contra la mujer. La presunta afectada asegura que ya interpuso denuncia en la #FGED contra el primer edil Sanjuanense. Aquí el video: pic.twitter.com/HoWr0K0lsx — Salvador Mercado (@Sallvatoree) January 26, 2023

Marisol Carrillo, hizo un llamado a la Fiscal, Sonia Yadira de la Garza para que actué de forma inmediata contra ese “tipejo” que además de agredir a la joven se le tiene que añadir el delito de estupro porque se “robo” a la joven antes de que cumpliera los 18 años.

Pidió al gobernador Esteban Villegas Villarreal, para que desde su casa levante el teléfono y gire instrucciones para que se aplique la ley, no se puede proteger a un tipejo que amenaza y hostiga a la familia de la joven mujer.

La legisladora, puntualizó que el gobernador ha manifestado que no se puede tolerar ese tipo de acciones, no se puede abusar del poder, este presidente municipal que ha solicitado licencia para retirarse del cargo, tiene que ser enjuiciado y castigado, no hay fuero para nadie, ni se tiene que proteger a quienes violenten la ley.