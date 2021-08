Recibe Salum posicionamientos de regidores en Cabildo de Durango

Posicionamientos diversos recibió el Presidente Municipal Jorge Salum del Palacio, por parte de los representantes de las diferentes fracciones de regidores en el Cabildo de Durango, sobre el trabajo que ha desempeñado en estos 2 años de administración, puntos que fueron mencionados en sus intervenciones.

La regidora de Morena Cinthia Hernández, fue la primera en tomar la palabra y aseguró que el Gobierno Municipal no tiene capacidad de gestión y se caracteriza por el “No hay”, no hay recursos, no hay trabajo, etcétera. Declaró “la estamos pasando mal, la peor crisis económica en años, sin un Gobierno Municipal que nos acompañe”.

Primitivo Ríos regidor del PT, destacó que en estos 2 años, ha quedado claro que es de los peores gobiernos que ha tenido Durango en toda su historia, gobierno fallido, que no ha cumplido en todas las acciones sustantivas que se requieren, por lo que se encuentra de los peor calificados.

Raúl Medina Samaniego de Movimiento Ciudadano, como representante de esta fracción reconoció avances como la instalación del alumbrado público en la zona sierra y valle, aumentando la seguridad. Además de la revocación del contrato de luminarias que atentaba contra las finanzas del municipio, pero que ahora representa un ahorro de más de 800 millones de pesos.

El regidor David Payan de la fracción del PRI, reconoció que no todo es malo, ni todo es completamente bueno, hay aciertos y desaciertos, y calificar que todo está mal en un Gobierno falta a la seriedad. Destacó que Durango es una ciudad sin graves problemas de congestión vial, aun transitable y caminable, pero es necesario implementar políticas públicas de movilidad urbana. Hablo de que no se ha continuado con la ampliación de la ciclovía.

La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, dijo que hay críticas constructivas que se pueden rescatar, pero también criticas sin fundamento que aseguran que todo va mal. Aseguró que este Gobierno Sí trabaja por Durango, y ha enfrentado retos y está resolviendo problemas heredados.

Dijo que al alcalde no le ha temblado la mano para fincar responsabilidades a actores, como la líder sindical que desvió recursos y puso en la nómina a sus familiares con sueldos para una persona, igual al que reciben 4 trabajadores por semana que sí trabajan. Agregó que futuras administraciones no verán comprometidas sus finanzas, y se ha permitido de manera histórica aumentar las herramientas para las diferentes direcciones.