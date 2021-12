Regreso a clases en Durango se determinará según las condiciones de la pandemia: Calderón Luján

Durante el periodo vacacional para el sector educativo que está por iniciar este 17 de diciembre, y que será hasta el 03 de enero del 2022, la Secretaría de Educación del Estado de Durango, en el área administrativa continuará trabajando con monitoreo y análisis de la situación que guarda la pandemia de la Covid-19 en Durango, y así determinar si el regreso de vacaciones será presencial o virtual, destacó el secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Luján.

En el transcurso de los días se podrá saber si el regreso de vacaciones seguirá de manera presencial, todo dependerá de las condiciones que se den por la pandemia, ya que no se descarta pudiera surgir un cambio ante los festejos y reuniones decembrinas, comentó el secretario.

Reiteró que prefieren tomar medidas de manera cautelosa y no precipitarse, como se ha llevado hasta hoy, aunque no precisó el número de contagios de Covid-19, afirmó que comparado con el número de alumnos y docentes que hay en todo el estado, son bajos los casos, y no se han dado dentro de las escuelas.

El secretario manifestó que con la pandemia que continúa, no se tiene certeza de lo que pueda ocurrir el día de mañana, pues esta situación de salud no ha concluido y aún es algo desconocido, por eso se tiene que avanzar con cautela y cuidar los protocolos, desde la casa y ya dentro de las instituciones.