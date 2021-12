No hay recurso para activar Becas de Excelencia en Durango: SEED

Por el momento no se tiene el recurso para que se puedan activar en Durango, las Becas de Excelencia, para lo que se requieren cerca de 38 millones de pesos por año, así lo manifestó el secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Luján.

Agregó que no se puede tener una fecha tentativa de reactivación, ya que el recurso para pagar estas becas es por el gobierno de Durango, y no hay posibilidades en este momento por el tema financiero. El secretario aceptó que es uno de los primeros convencidos en brindar este apoyo, sin embargo no se ha podido.

Municipios Buscan que Telecomm reanude servicio en San Juan del Río Además detalló que aún se debe una parte del pago del 2019, mientras que en 2020 y 2021, ya no se generaron las becas.

Sobre el presupuesto que se espera para el 2022 a la Educación, y si se pudieran revivir programas que se dejaron de operar como Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas al 100, descartó que puedan regresar.

Por el momento destacó que se cuenta con el Programa Nacional de Inglés, para el que si se brindó recurso, y esperan que siga trabajando también el próximo año.