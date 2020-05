Reiniciarán actividades el 1 de junio con la debida #SanaDistancia

Luego de poner en claro que en Durango la Jornada de Sana Distancia continuará, el Gobernador del Estado, José Rosas Aispúro Torres fue específico al asentar las actividades que, una vez cumplidos los requisitos ante el IMSS, podrán reiniciar actividades el próximo lunes 1 de junio, así como las que no podrán hacerlo.

Además de las actividades catalogadas como esenciales recién, como los casos de las industrias automotriz y el transporte, la construcción y la minería, podrán reiniciar labores los comercios de bienes y servicios, plazas comerciales, mercados, peluquerías y estéticas.

En tanto, las que no podrán abrir por ningún motivo, son: gimnasios, museos, balneario, teatros, salones sociales, bares, cines, y centros turísticos.

El mandatario aclaró que la decisión no la han tomado los políticos, sino que se ha tomado en consdieración la opinión de los especialistas a fin de determinar las alternativas más apropiadas para la entidad.

Antes, Aispuro expuso que en el mundo, en México y en Durango enfrentamos una situación inédita y advirtió que en el caso particular de nuestra tierra, “para nuestro estado viene lo más difícil de esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus; las siguientes semanas serán críticas por lo exponencial del número de contagios que se vienen presentando; hay un crecimiento que es preocupante en el que Durango no escapa a lo que está sucediendo en nuestro país”.

Sostuvo que el gobierno está haciendo su parte, empero, enfático anotó que: “indudablemente que requerimos de ese acompañamiento de la sociedad para poder tener el mayor éxito posible en esta situación difícil, adversa, que estamos viviendo en nuestro estado, en este proceso en el que se han perdido muchas vidas, de las cuales pudieron evitarse si todos hubiésemos atendido puntualmente las medidas de protección dictadas por las autoridades sanitarias”.

Desafortunadamente, dijo, muchos duranguenses no han acatado las recomendaciones de disminuir la movilidad innecesaria y por eso la insistencia de que se tienen que seguir quedando en casa las personas que no tengan una necesidad fundamental de salir a la calle; “aunque se ha dicho por parte de las autoridades federales que a partir del próximo día primero de junio culmina el programa de la sana distancia, yo quiero decirles que en Durango no podemos dejar de lado este programa, en Durango no podemos suspender el programa de la sana distancia porque a veces lo que se dice en el ámbito nacional puede corresponder a lo que sucede en ciertas regiones pero no necesariamente en todo el territorio nacional”.

Al referir los sectores que han continuado actividad, tales como el transporte, los supermercados, las telecomunicaciones, la hotelería , la venta de comida preparada para llevar, los restaurantes, bancos, gasolineras, farmacias y talleres, entre otras actividades que están consideradas como esenciales, al igual que las que arrancarán el próximo lunes 1 de junio, “también deberán en esta nueva etapa sujetarse a las medidas establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con el Gobierno del Estado”.

El Gobernador Aispuro estableció elocuente que sí es necesario reactivar la economía, “pero en ningún momento vamos a poner en riesgo la vida de las personas, por eso el tema de los trabajadores tendrá que ser un asunto que estaremos vigilantes para que se cumplan todos esos protocolos y que el trabajo que realicen lo hagan de manera segura”.

Advirtió que quienes no cumplan con esta regla sanitarias serán sancionados, al reiterar que no toleraremos ninguna acción que ponga en juego la salud y la vida de la gente; “antes que la situación económica está la salud y la vida de todos, el compromiso de este Gobierno es proteger la salud y la vida pero estamos conscientes de la necesidad de generar las condiciones para que las personas tengan la posibilidad de conseguir el ingreso que sus familias necesitan”.

De igual manera, Aispuro Torres subrayó que este proceso se habrá de llevar a cabo en plena coordinación con los gobiernos municipales, mismos que tendrán el respaldo de su administración respecto a las decisiones que tomen con relación a los sectores que reabran actividades.

A la vez, aclaró que estas actividades tendrán que reiniciarse de manera gradual; “no podemos en una empresa pensar que el 100% de los trabajadores tendrán que estar ahí necesariamente sino que tendrá que ser de forma paulatina, que nos garantice que vamos a cuidar la salud de los trabajadores”.