Reportan 14 defunciones de pacientes con Covid-19

Este miércoles se reportan 14 defunciones y 38 casos positivos a Covid-19, cifras que se suman a las seis mil 325 casos positivos a Covid-19, registrados desde que apareció el primer caso en Durango, en su tradicional rueda de prensa, el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, que hasta ahora se tienen contabilizadas 498 defunciones.

Informó que a pesar del número de pacientes que han dado positivo a SARS-CoV-2, actualmente solo 728 pacientes permanecen activos en todo el estado, de los cuales la capital del estado sobresale con 404 personas, seguido de Gómez Palacio con 152 y 48 de Lerdo. Asimismo se dio a conocer que mil 324 está en proceso de recuperación.

Pese a que el estado se encuentra en semáforo naranja, autoridades tanto de la Secretaría de Salud, como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), insisten en reducir la movilidad de las personas y evitar las aglomeraciones que se tienen con las reuniones familiares pues es ahí donde se presentan la mayoría de los casos positivos.

Hasta ahora se han sobrepasado las predicciones que se tenían pues de cuatro mil 163 pacientes infectados que se suponía habría a estas fechas, actualmente el sector salud ha atendido a más de seis mil pacientes, es decir, poco más del 34% de los que se tenían proyectados.

“No hemos terminado con la pandemia, no podemos dar fechas porque no serán las correctas y no queremos dar mala información a la población” señaló González Romero al insistir a la población a continuar con las medidas de sanidad como lavarse constantemente las manos, usar alcohol gel y tapabocas.

Por su parte, en su participación, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Julio Gutiérrez Mendez, informó que en el caso de esta dependencia, se han reportado dos mil 728 casos positivos y 275 defunciones de las más de 400 que hay en todo el estado.

De ahí que el IMSS ha establecido mecanismos para disminuir la movilidad, como tomar consideraciones para que las personas realicen sus trámites en línea, “no requerimos que se trasladen a los hospitales si se requiere hacer trámites administrativos, el objetivo es que no salgan”, por lo que pueden acceder a la página web o llamar a los teléfonos de atención a derechohabientes.

Mientras que para el caso de los patrones se tiene el acceso a hacer pagos en parcialidades, aunque para ello deben acercarse con el IMSS para incluso condonar multas por hasta un 90%.