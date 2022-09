Reprueba diputada daños al Congreso de Durango por parte de feministas

Se entiende la postura del grupo de mujeres que causaron distintos destrozos al edificio del Congreso de Durango, pero no se les justifica la acción, posterior a que se votara en contra de la despenalización del aborto, resaltó Rosa María Triana Martínez, diputada local, quien subrayó que en la junta de gobierno, se decidió acudir a denunciar ante las autoridades correspondientes para que actúen en consecuencia.

“El Congreso es un parlamento que en el Estado de Durango es abierto, nosotros permitimos que cualquier persona que quiera escucharnos y ver lo qué hacemos pueda pasar”, comentó.

La diputada local, mencionó que el pasado martes que se trató el tema del aborto estuvo presente un grupo minoritario, el cual acudió junto a la activista Julieta Hernández a quien se respeta, y como grupo aunque fue minoritario, en el Congreso del Estado se cumplió con la obligación de atenderlos, respetarlos y ver que es lo que piensan.

Rosa María Triana Martínez, recordó que cuando se terminó la sesión la madrugada del miércoles, al ver el resultado de la votación, este grupo de mujeres quiso manifestar su enojo realizando una serie de pintas, quebraron vidrios e hicieron una serie de daños que hicieron al inmueble del Congreso.

“La Junta de Gobierno se ha reunido, se han evaluado los daños que se hicieron aquí, y se acudió a las autoridades correspondientes, y ya les toca a ellos evaluar que es lo que procede, la denuncia ya se hizo”, puntualizó.

Dijo que se acudió también al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues al ser un edifico histórico, deben también evaluar daños y ver cómo se va a actuar.

“El Congreso ya está haciendo lo que le corresponde, ya se cambiaron vidrios, creo que nosotros como diputados hacemos lo que nos corresponde, y las autoridades deberán cumplir también con lo que les corresponda”, concluyó.









“Nada ganan con dañar el edifico del Congreso"...

No se justifica que quienes no estén de acuerdo con una decisión del Congreso dañen el patrimonio de los duranguenses, destacó el diputado Ricardo López Pescador.

Dijo que es cierto que en el Congreso hay libertad para expresarse, las sesiones son abiertas y públicas, y a nadie se le niega la oportunidad de estar presente, por eso no se justifica que quien no esté de acuerdo con lo que se decide en esta sesiones dañen el patrimonio público, que es de la sociedad, que es de los duranguenses, como ocurrió luego de no aprobar el dictamen sobre la despenalización del aborto.

“Nada ganan con dañar el edificio del Congreso, lo único que se manifiesta es que no es una expresión libre y auténtica, sino qué tal vez haya otro tipo de intenciones en dañar al congreso y su patrimonio”, mencionó el diputado del PRI.

Ricardo López Pescador, añadió que el ejercicio de la libertad debe ser absoluto, hasta que no se afecten los derechos de terceros o bienes públicos.

Este tipo de manifestaciones deben reprobarse y también darles un seguimiento por las autoridades competentes, tiene que investigarse, el congreso pone en manos de la autoridad competente los hechos acontecidos.

En sesión de madrugada el pasado miércoles, el pleno voto en contra la despenalización del aborto, lo que provocó el enojo de activistas, que causaron diversos destrozos al edificio del congreso estatal.