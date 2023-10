Requiere Poder Judicial 70 mdp para pagar prestaciones de fin de año

El Poder Judicial de Durango continua con problemas financieros, tan solo para cumplir con las prestaciones de fin de año para todo los trabajadores se requieren de 70 millones de pesos, afirmó la presidenta magistrada Yolanda de la Torre Valdez, quien destacó que el déficit financiero lo arrastran desde la administración pasada.

La magistrada presidenta, al emitir su opinión sobre la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, dijo estar en desacuerdo y destacó que dicho recorte impacta a la impartición de la justicia en el país, ojala que los Legisladores federales pueden reconsiderar el tema, ya que la impartición de justicia abona al estado de derecho y a la paz.

Durante la rueda de prensa dijo que quien imparte justicia debe de recurrir un salario digno. Lamentablemente en Durango los salarios son bajos.

Comentó que el problema real de la justicia está en el tema local, pues el 80% de los asuntos jurisdiccionales son de carácter local y no existen los recursos suficientes. Todos los tribunales están con problemas económicos, tan solo en Durango se encontró una situación económica muy compleja, resalto la presidenta del Poder Judicial.

Yolanda de la Torre Valdez, puntualizó que la federación tiene que voltear a ver al Poder Judicial de los Estados, ya que se necesita de un Fondo Nacional para los tribunales locales, con lo cual puedan apoyar en la impartición de justicia.

En el Poder Judicial de los estados, como es el caso de Durango, se tienen muchos retos y compromisos por cumplir, como es el caso de la oralidad, la digitalización para realizar los juicios en línea en materia mercantil y familiar.

Requerimos de infraestructura, de mejores sueldos para el personal, sin embargo no lo tenemos garantizado, el personal de confianza desde hace ocho años que no se les sube el sueldo, y no podemos pensar en un incremento porque ni siquiera podemos pagar la quincena, estamos en una situación muy difícil.

Comentó que el Poder Judicial requiere de cuando menos 70 millones de pesos para poder solventar las prestaciones de fin de año.

Al aprovechar la presencia de la diputada panista Patricia Jiménez, le pidió el apoyo del Congreso del estado para poder garantizar los salarios de todos los trabajadores del Poder Judicial y para poder garantizar la impartición de justicia.

Dijo que el Poder Judicial de Durango ha estado avanzando en lo económico, gracias al apoyo del Gobierno Estatal, pero el estado vive en una situación económica difícil.

Hizo un llamado a los Tres Poderes de la Unión a que colaboren en pro del país, a nadie la ayuda el distanciamiento y a la confrontación.