Mónica Peyro continúa su lucha por obtener la custodia de sus hijas

La señora Mónica Peyro continúa con su lucha por obtener la custodia de sus hijas, por lo que este miércoles 27 de septiembre cerró las calle cinco de Febrero y Zaragoza en la ciudad de Durango, para hacerles saber a los legisladores que algunos servidores públicos del Poder Judicial del Estado no están haciendo bien su trabajo, por lo que tiene temor de que su exmarido le rebate la custodia de sus niñas, pues en múltiples ocasiones ha denunciado abusos del padre hacia las menores.

Al hacer el cierre de las calles, destacó que lo ha hecho para llamar la atención y ser escuchada por parte de los legisladores, quienes deben hacer valer el estado de derecho y sobre todo la protección de los menores de edad.

Mónica Peyro informó a la la magistrada presidenta Yolanda de la Torre sobre todas las irregularidades por parte de los jueces / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Mónica Peyro, desde hace tiempo ha iniciado una lucha legal por obtener la custodia de sus hijas menores de edad, e incluso llego a denunciar al padre de ellas por presuntos abusos sexuales, aunque esto no se pudo demostrar, presuntamente porque el padre de las niñas ejerció influencia ante las autoridades.

Mónica Peyro, manifestó que se tuvo una reunión con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre Valdez a quien le dio a conocer las irregularidades que se han presentado con el Juez Luis Mario, ya que lo que le pide el padre de las niñas se lo concede, por ello tiene temor a perder la custodia de sus hijas y se exponga a un riesgo mayor, “ese señor las va a volver a tocar”, refiriéndose al papá de las menores.

Mónica Peyro desde hace tiempo inició una lucha legal por obtener la custodia de sus hijas menores de edad / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Manifestó que la magistrada presidenta al saber que estarían protestando afuera del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia, las convocó a una reunión y se pudo exponer y evidenciar el actuar de los jueces. “Nuestra contrapartes y sus abogados no tienen juicio y promueven y denuncian tontería y media, sin embargo, no es concebibles que los jueces obedezcan a ellos aun cuando contravienen el interés superior de la infancia, eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Destacó que pudieron evidenciar la imparcialidad, corrupción, "evidenciamos que a los hombres por ser hombres se les concede muchos beneficios, mientras que a las mujeres y a nuestros hijos se nos vulneran nuestros derechos.

La magistrada presidenta, Yolanda de la Torre, se comprometió a tomar cartas en el asunto y la verdad esto nos tranquiliza y hemos puesto la confianza en ella y creemos que no nos va a defraudar; en caso de hacerlo vamos a tomar las calles, porque no vamos a permitir que se ponga en riesgo la integridad de nuestros hijos", finalizó la madre de las menores.