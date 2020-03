Restaurantes redoblan medidas sanitarias: Canirac

La aplicación en estos momentos de medidas preventivas en torno al Coronavirus es la mejor manera de actuar sin entrar en pánico, es por ello que en el sector restaurantero se han redoblado las medidas sanitarias atendiendo sobre todo a la recomendación que hacen las autoridades, señaló el líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (Canirac), Miguel Camacho Herrera.

El empresario, enfatizó en la necesidad de no caer en pánico sino que simplemente debe actuarse conforme lo piden las autoridades sanitarias aunque sin dejar de reconocer la magnitud de este problema.

Informar antes que alarmar, aunque se sabe que las medidas de higiene tienen que ser reforzadas en torno a lavarse las manos, utilizar el gel antibacterial, evitar los saludos de mano y beso. Es por ello que atendiendo a estas recomendaciones toda la sociedad podrá estar más protegida en torno a esta pandemia.

“Es un tema preocupante pero que se debe tomar con calma, por lo pronto en los restaurantes locales se actúa como lo indican los especialistas y no puede pensarse en esto momento en cerrar establecimientos, pues a pesar de que se confirmó un caso, debe actuarse responsablemente y no difundir información que no se tenga a la mano”, señaló.