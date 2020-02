Rinde protesta nueva dirigencia de la Famen

Tras anunciar que la carrera de Médico Cirujano que ofrece la Universidad Juárez a través de su Facultad de Medicina y Nutrición se encuentra ya acreditada internacionalmente, el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, tomó protesta a los integrantes de la nueva dirigencia estudiantil que encabeza Antonio Valdez Macías.

La ceremonia de toma de protesta se verificó en el patio cívico de la Facultad con la presencia de invitados especiales, quienes acompañaron al rector Rubén Solís y al presidente de la FEUD (Federación de Estudiantes Universitarios de Durango), Giovanni Rosso Güereca y a la secretaria académica de la Facultad, María del Carmen Rojas, en representación del director Antonio Sifuentes Álvarez, para atestiguar el evento estudiantil.

El rector universitario felicitó a la planta académica y a los directivos por “… el trabajo que vienen realizando sus docentes, trabajadores administrativos, alumnado y, sobre todo, por los directivos que encabeza el doctor Sifuentes; se ha visto otra cara de la Facultad, con más dinamismo, cumpliendo con estándares de calidad y estaremos muy atentos a sus necesidades”.

Destacó que “… el que un programa esté acreditado internacionalmente hace que tenga la atención de todo el mundo, sobre todo de los que desean estudiar la carrera de medicina”.

Y en ese sentido, el rector Rubén Solís manifestó que “… también quiero informarles que ya se encuentra todo listo para la carrera de Nutrición, carrera que nació junto con la de Economía y Ciencias Políticas y que han ido madurando poco a poco, que será evaluada para acreditarse a nivel nacional”.

Dijo además que “… la FAMEN está por cumplir 63 años y lo hace de la mejor manera, con esta noticia de que su programa de Médico Cirujano está reconocido por organismos internacionales, lo que refleja un muy buen prestigio hacia la sociedad”.

Posteriormente, explicó la nueva campaña e invitó a alumnos y maestros a no faltar a clases durante el semestre; “… es algo muy sencillo, pero muy significativo; este año lo estamos denominando ‘el año de no faltar’, es un propósito y si nuestros maestros no faltan a clases tendremos mejores alumnos y, en consecuencia, un mejor nivel académico de la Universidad”.

Acto seguido llamó al nuevo Comité de Estudiantes de la FAMEN, que encabeza Antonio Valdez, para tomarles la protesta correspondiente.