“Estamos orgullosos de rendir buenas cuentas y del dictamen de la auditoría”, expresó el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos, ante la comunidad universitaria, al rendir su quinto informe de actividades, donde destacó los logros más importantes, como los avances en calidad y transparencia.

Al comparecer ante el Honorable Consejo Universitario, destacó el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación a favor de la UJED, sobre el ejercicio 2022, que resultó sin observaciones, y que habla de un buen manejo de los recursos públicos y de la transparencia, “eso nos convierte en la única institución de educación superior que obtiene esa alta distinción en el estado, de lo cual estamos orgullosos”.

Rinde Rubén Solís quinto informe de actividades./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por primera vez en la historia, la máxima casa de estudios fue sometida a la evaluación externa de su gestión institucional, por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y se logró la acreditación por tres años del trabajo realizado en su gestión, por lo que agradeció a la sociedad duranguense, así como a los tres órdenes de Gobierno, por poner siempre a la UJED como un referente en Durango y en la región.

“Quiero dar las gracias al Dr. Esteban Villegas Villarreal, gobernador del estado, por el apoyo a nuestra casa de estudios en el inicio de su gestión y por imprimirle valor a Durango. Sabe que cuenta cada día con la UJED, para seguir dándole buen rumbo a nuestro querido estado”, al igual que al Gobierno federal, en especial al Dr. Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, así como a la Dra. Carmen Eréndira Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior e Intercultural, por el apoyo y acompañamiento que en todo momento han dado a la UJED.

Indicó que no es menor resaltar la importancia que se le ha dado al tema de la violencia de género, en cuanto a nivel de atención y respaldo jurídico, ya que, con toda la complejidad que tiene el tema, se cuenta con un protocolo para conocer y resolver esos casos, y en el corto plazo "aplicaremos nuestra reglamentación para dar respuesta a las víctimas, aplicando las sanciones correspondientes a los agresores”.

Solís Ríos resaltó que la UJED es y debe seguir siendo un motivo de orgullo, un punto de unión como sociedad, e hizo el pronunciamiento de que la UJED está lista para que en el 2024 sea definitivo en cuanto a relevos, tanto en los procesos electorales como, por supuesto, en la rectoría.

Aseguró que, con el Reglamento General de Elecciones se dará certeza jurídica a la elección, donde la apuesta es por campañas con propuestas de calidad, de altura de miras, que ayuden al debate y a cimentar la universidad del futuro, y comentó “se actuará con responsabilidad, se respetarán proyectos, se tendrá una actitud de universitarios maduros frente a este proceso político, sin olvidar “que sin autonomía no hay UJED; sin autonomía no hay universidad pública; sin autonomía no hay futuro para nuestra juventud”.