Salud, familia y fortaleza, las mayores peticiones a la Virgen de Guadalupe

Los fieles devotos a la Virgen de Guadalupe visitan el Santuario desde días pasados en el marco de su fecha, este 12 de diciembre. Algunos con peticiones, otros con agradecimientos, o en cumplimiento por mandas prometidas.

“Vengo a darle gracias a mi madrecita linda porque todos los días y a cada hora le estoy pidiendo favores, es la única que me ayuda, porque es la intercesora ante mi Padre Dios por todas las peticiones”, declaró para El Sol de Durango la señora Alejandrina Chaires, quien abundó en que es la Virgen de Guadalupe quien la sostiene, pues ha vivido momentos muy tristes, como la pérdida de su hija.

Hace 11 años, dijo, en medio de un accidente su hija murió, lo que fue un duro golpe que lo sigue resintiendo hoy, pues una pérdida familiar no se olvida ni se deja atrás; ella se mantiene fuerte y de pie y agradece por ello a "La Morenita".

Fieles llegan al Santuario de Durango para visitar a La Morenita y agradecerle por los favores recibidos / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“A mí me pasó un caso triste que solamente vivo por ella, la Virgen, y por mi Padre Dios, porque ella intercede. Si no fuera por ella, yo no sería nada. (…) Fue un accidente donde mi hija falleció, ya tiene 11 años de fallecida pero se siente como si fuera ayer. Yo le pido a mi madrecita linda que me dé fuerza e inteligencia para poder seguir viviendo con esta tristeza”.

Por su parte, Rosa María Hernández contó que tiene mucho que agradecerle a la Virgen de Guadalupe, pero este año específicamente tiene una petición a ella, que es la salud de su bisnieta.

“Especialmente le estamos encomendando a una nietecita que tenemos ahorita, que tiene una enfermedad que se llama esclerodermia. Estamos confiando primeramente en Dios, y luego que la Virgen de Guadalupe interceda por la bebé”.

El 12 de diciembre los fieles católicos celebran a la Virgen de Guadalupe / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Según los médicos, la bebé derivado de su diagnóstico, ni va a hablar, ni caminar y tampoco crecer, pero confían en que la Virgen haga un milagro y le dé su salud a la pequeñita. “También la queremos traer este martes para que la vea la Virgen”.

Clara Borja llegó al Santuario de Guadalupe para agradecerle por algunas demandas cumplidas, “porque año con año nos ha tenido unidos en familia”.

Pero también, enseguida de ese agradecimiento, pidió por su hermano que ha estado separado de la familia, “pero esperemos primeramente Dios que todos sus problemas se le resuelvan”.

Éstas son tan solo algunas de las peticiones a la Virgen de Guadalupe en su día, pues son miles los devotos que llegan en estos días a visitarla.