"Se acabo la fiesta": Este fin de semana antros cierran "tempranito" en Durango

Este fin de semana serán cerrados los antros y bares a “temprana hora” señaló el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa, quien resaltó que el municipio no impondrá restricción en el tema de la venta de alcohol.

El funcionario municipal hizo hincapié que realizarán medidas para inhibir la movilidad, sobretodo de viernes a sábado.

“Estamos tratando de regular ese tema (movilidad) no estamos siendo restrictivos en el tema del alcohol, ya que no hay respuesta positiva a que se inhiba la movilidad” dijo el entrevistado.

Aseguró que lo que se necesita es que no se descuiden los protocolos y no existan tantos eventos, añadió que se limitará el horario para la venta de alcohol, subrayó que aún no se tienen dichos horarios ya que están en mesas de trabajo en conjunto con el sector salud del estado y salud municipal.

Resaltó que derivado de las mesas de diálogo habrá un posicionamiento oficial por parte del ayuntamiento y gobierno del estado.

“Existe un alto índice de contagio de personas entre personas de 20 a 40 años “ dijo el Secretario, quien explicó que las Fiestas en domicilios se incrementan los fines de semana cuando no hay antros o bares, por tanto este fin de semana serán cerrados “a temprana hora”.

Los horarios de parques y paseos también serán valorados en más mesas de trabajo por parte del sector salud.

Para finalizar Mario Garza expuso “El gobierno regula, la responsabilidad es de la ciudadanía”