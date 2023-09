Exfuncionarios no podrán ampararse siempre, tendrán que responder: Benítez

Exfuncionarios estatales, incluido el exgobernador de Durango, que tienen pendientes con la autoridad, no podrán estarse amparando toda la vida, tendrán que responder cuando el juez los requiera y respondan por las imputaciones legales que se les atribuyan, declaró el legislador, Luis Enrique Benítez Ojeda.

Manifestó que en el caso del exgobernador José Rosas Aispuro, no puede estar recurriendo al amparo para no presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido, una vez que se cumplan los efectos y se termine el amparo que haya promovido.

Benítez indicó que Aispuro Torres, recientemente recurrió al amparo para no presentarse como testigo, al ser citado por la defensa del exsubsecretario de egresos de la pasada administración de gobierno. El amparo no va evitar que se presente ante la autoridad, no puede estar recurriendo a eso.

Dijo que los exfuncionarios podrán promover cualquier amparo, pero los tiempos se agotaran y tendrán que presentarse ante el juez que los requiera, e inclusive, según sea el caso pueden presentarse vía electrónica según sea el caso o si el juez lo determina tendrá que ser físicamente.

El legislador señaló que aunque no hay un límite para promover el juicio de amparo, sin embargo, el juzgador podrá determinar que no puede haber más pretextos para que se presente ante el requerimiento hecho por la autoridad, es decir, no pueden evadir la acción de la justicia mediante la promoción de un amparo.

Asimismo, explicó que el juez puede determinar medidas cautelares para que se le aperciba al exfuncionario o a cualquier persona de que si no se presenta será sancionado con otras consecuencias.

Finalmente, afirmó que ninguna persona o ningún exfuncionario público, como es el caso del exgobernador Aispuro Torres, podrán estar en los próximos cinco años recurriendo al juicio de amparo para evadir la justicia. Un amparo para una misma cosa no es eterno, asentó el legislador priista.