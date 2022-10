Se coordina gobierno municipal y comerciantes duranguenses para limpieza de parques

A días de empezar a una temporada de mucha actividad comercial en Durango capital, se coordina el gobierno municipal con los 200 comerciantes que hay en total de manera formal, entre el Parque Guadiana, Parque Sahuatoba y los que se encuentran instalados afuera del IMSS, con la idea que siga la organización y limpieza de los espacios, y no se realicen ocupaciones indebidas.

Ubaldo Salazar Chávez, director de Inspección Municipal, señaló que la idea es que no se incremente el padrón de comerciantes, ya que por temporada empiezan a llegar más comerciantes a estas zonas sin el permiso correspondiente, pero también se verifica que no se ocupen con puestos las áreas verdes, que no excedan las medidas de los puestos y que respeten los permisos que tienen de acuerdo a su actividad comercial.

Indicó que ya se han retirado a algunos comerciantes que se han encontrado y que no tienen el permiso correspondiente, pues es algo que también se ha pedido por los diferentes por los vendedores establecidos de los parques, “a quienes se encuentren sin su permiso, se les va a retirar”.

El director hizo la propuesta de reunión y mesas de trabajo en coordinación con otras direcciones y los comerciantes, para anticipar los trabajos en estos lugares de esparcimiento para las familias y deportistas, por las familias sobre todo en fin de semana y fechas conmemorativas.

“Esta el compromiso de ver temas específicos como medio ambiente, al revisar que no se afecten áreas verdes con instalación de puestos, con servicios públicos la limpieza y recolección de basura, con el Juzgado Cívico orientando y la dirección de Inspección competen los padrones actualizados, y checar que las ocupaciones sean de acuerdo a su permiso, etcétera”.

Dijo que se pidió por el presidente municipal, Toño Ochoa, mejorar de manera integral este tradicional paseo, para que sea atractivo, seguro y cómodo, que brinde una imagen positiva a la sociedad, para visitarlo.