Se espera que nuevo congreso recupere programas perdidos: Salum

En el caso concreto del combate a la pobreza, los mecanismos que se han seguido está comprobado que no están disminuyendo la circunstancia de marginación de muchas familias en nuestro país, afirmó el alcalde de Durango, Jorge Salum, al dar su punto de vista respecto a los dos primeros años de la administración federal que conduce Andrés Manuel López Obrador.

Al abordar el asunto, el jefe de la comuna asentó categórico: “La verdad es que cuando menos en lo que del periodo que nos ha tocado a nosotros de tener la responsabilidad de la Presidencia municipal que son 2 años, todavía hemos visto muy pocos resultados”.

En realidad se han incluso eliminado algunos de los fondos de los fideicomisos a los cuales los ayuntamientos teníamos acceso y en ese sentido esperemos que todo este tipo de circunstancias y sobre todo ya de cara a una nueva legislatura federal, también se puedan retomar por parte de él y por parte del Congreso de la Unión algunos de sus apoyos, agregó Salum del Palacio.

A la vez, subrayó que “los municipios nos hemos visto debilitados financieramente, sobre todo con la eliminación de muchos de estos programas”.

A pregunta expresa, indicó que en el caso de Durango “hemos hecho esfuerzos muy importantes, lo cual ha permitido que podamos seguir dando los servicios públicos que constitucionalmente tenemos asignados, pero sí nos parece que en estos 2 años ha habido una disminución en términos de los apoyos que los municipios estaban acostumbrados a recibir”. Aquí citó los casos de el fondo minero, el Fortaseg, el Fondo de Contingencias, del cual dijo que que ha tenido algunas modificaciones; en el caso de las guarderías que si bien no es un programa municipal. están localizadas en los municipios y en las ciudades “y en el caso de Durango teníamos una cantidad muy importante de estas”.

Pero los programas en donde directamente podía haber algunos recursos para para los municipios, son los que se han eliminado y ahí es donde hemos tenido algunos problemas, de tal forma que la verdad es que para Durango todavía no se ha visto ese beneficio; “entendemos la complejidad de manejar un país con tantos rezagos como México, sin embargo, en el caso concreto del combate a la pobreza, los mecanismos que se han seguido ya han sido probadamente que no están disminuyendo la circunstancia de marginación de muchas familias”.

Ojalá que con la presencia de un nuevo Congreso Federal, también nuevos diputados, donde Durango tiene una mayor representación, podamos tener una mejor comunicación y que pueda haber esos equilibrios en el Congreso de la Unión a fin de que también se puedan rescatar algunos de estos programas que se han perdido.

Finalmente reflexionó: “Yo creo que la visión de eliminar algunos por los posibles malos manejos es válida, lo que no me pareció correcto es eliminarlos por completo o no presentar alternativas que pudieran sustituirlos con mejores condiciones o con mejores reglas y ahí es donde creo que se han visto afectados los municipios”.