Se investiga presunto tráfico de animales en el Zoológico Sahuatoba

Tras la denuncia realizada por una asociación dedicada a la protección de animales, donde señalan la presencia de un presunto tráfico de animales en el Zoológico Sahuatoba, pues dos jaguares hembras y un tigre de bengala, no aparecen en el inventario del lugar; ante esto la directora, Lyda María Salazar Quiñones, aseguró que durante esta administración no han realizado ningún intercambio y actualmente se dedican al apoyo de la conservación de las especies que ya se tienen a su resguardo.

Y es que de acuerdo con la denuncia realizada, dicha situación sucedió en el año 2019, durante la pasada administración municipal, por lo que dijo no tener mucha información al respecto, sin embargo ya se trabaja en una investigación en torno a la situación, pues quizás en la anterior se trabajó de una manera diferente.

La directora Lyda María Salazar Quiñones aseguró que durante esta administración no han realizado ningún intercambio y actualmente se dedican al apoyo de la conservación de las especies / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Desconoció a qué se refiere la denuncia pública realizada por dicha asociación, “yo no sé y no puedo decirles algo sobre lo que sucedió en ese tiempo porque pues no lo sabemos”, aseguró luego de reconocer que si bien existen archivos, actualmente se trabaja con el inventario que se tiene hasta el momento para que la documentación que se tenga de esta administración esté completa y con ello evitar que se vuelva a presentar una situación similar a la que se denuncia.





Aclaró que ellos tienen conocimiento del caso por los señalamientos hechos en los medios de comunicación, además no son la autoridad competente para atender el tema, pues le corresponde a las autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atender la demanda.

“Nosotros estamos trabajando en la documentación, para que esté como debe de estar y poder hacer intercambios con otros zoológicos”, dijo tras señalar que en estos momentos el instituto es de puertas abiertas para que funcione cómo debe ser, “no puedo hablar de la anterior administración porque no me tocó, ellos lo hicieron como creyeron que estaba bien y entonces ahorita estamos trabajando para que el instituto sea de distinta manera”.

Durante esta administración no se han realizado intercambios de especies con otros Zoológicos, pues se encuentran en el proceso de contar con todas las especificaciones que se deben tener en regla, “estamos trabajando con los animales que nos tocó recibir”, dijo.