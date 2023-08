Se necesitan políticas públicas que atienda urgentemente al campo

Algo pasa en Durango, que en la última medición de Coneval muchos mexicanos salieron de la pobreza, pero en Durango hay cada vez más, destacó Gustavo Pedro Cortez, dirigente de la Organización de la Defensa Campesina (ODC), quien subrayó que se requieren políticas públicas que atiendan de manera urgente al campo.

Precisó que se tiene mucha preocupación por el campo, que está prácticamente abandonado, y si no fuera por los envíos de remesas de Estados Unidos la situación sería catastrófica.

Es lamentable que haya tantos caminos rurales abandonados, no hay recursos entre la población, como siempre los más afectados son los más pobres del estado.

“Se está cerrando el ciclo de lluvias, y no habido precipitaciones, han sido insuficientes, y además no se ha construido infraestructura, eso es todo un tema porque no se pudo captar la poca agua que cayó”, mencionó.

El dirigente de Defensa Campesina, destacó que los bordos de abrevadero viejos tienen muy poca agua y se empiezan a secar, de forma que la situación es critica, y lo más grave es que no hay una política pública que primeramente reconozca el daño.

“Las estructuras tanto del Estado, del municipio deberían de hacer un reconocimiento del daño que sufre el campo, y buscar una propuesta de los tres niveles de gobierno, para aminorar los efectos de la sequía”, puntualizó el líder campesino.

Así mismo, los caminos rurales están totalmente abandonados, el gobierno del Estado y algunos gobiernos municipales habían anunciado que se iban intervenir, pero ahí están destrozados los caminos, la situación es complicada.

“El dato es que se incrementaron los niveles de pobreza en Durango a diferencia de lo qué pasa a nivel nacional, eso nos indica que algo está pasando en Durango, y que se requiere una política social que atienda sobre todos los más pobres”, concluyó Gustavo Pedro Cortez.