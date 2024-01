Se realizarán 60 movimientos de directivos en el Gobierno estatal

Tras la renuncia de Rocío Rebollo Mendoza, en la Secretaría del Bienestar del Estado (Sebised), la primera en el Gabinete estatal, para sumarse al proceso electoral, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que ya se tienen listos los siguientes cambios, se trata de aproximadamente 60 personas en las áreas administrativas con quienes ya se platicó sobre el asunto.

Te puede interesar: Competirá el PRI con Rocío Rebollo en la segunda posición al Senado

Uno de los perfiles que se despide de la administración estatal es el subsecretario de Egresos, pues ya cumplió con el propósito inicial y hoy se requieren sus servicios en otra posición a fin de alcanzar el dinero que se necesita y hacer más eficientes los procesos, una vez conociendo los equipos de manera oportuna se pueda dar continuidad a los proyectos solicitados para este 2024.

“Es un año que debe tener mucha velocidad para poder sí cumplir con las expectativas de todas las que vamos a tener en todo el estado”, dijo el mandatario estatal, solo por mencionar algunos perfiles.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Ante el proceso electoral cuyos registros ya comenzaron a presentarte para los cargos de elección federal, y las inconformidades que ello genera entre miembros de los mismos partidos que conforman la alianza, Villegas Villarreal, afirmó que todos están sujetos a las reglas que mandata la autoridad electoral y muchas de estas están relacionadas a la paridad de género por lo que se debe respetar.

Local Ernesto Alanís nuevo dirigente del PRI





“Yo les dije, si por mi fuera, yo me la jugaría en esta etapa con puras mujeres, no se puede, hay distritos locales que el Instituto Electoral te marca que ahí no puede ser mujer, sino que debe ir un hombre forzosamente y otros donde debe ser mujer”, dijo, al referirse al inconformidad por parte del diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda, al darle la senaduría a una mujer.

Por lo que deberá ser el PRI, el que llegue a un acuerdo con él y con otros actores políticos que deseen participar o bien en el gobierno existen también otros espacios, comentó.