Se registran 150 reportes a la semana por violencia familiar en Durango

De los reportes de auxilio que se realizan al 911 en Durango capital, siguen siendo los de violencia familiar lo que se presentan en mayor número, casi 150 por semana, pero también hay algunos que se realizan en falso, por lo que se pide a la sociedad prudencia en este tema, así lo afirmó Marco Contreras, titular de Seguridad Pública.

Te recomendamos: Los machos también lloran

Recordó que las llamadas en falso de violencia o de cualquier tema, hacen que se pierda la capacidad de reacción por parte de los elementos, para atender situaciones que si son reales y presentan un riesgo para la sociedad.

Policiaca En Durango detienen a una mujer por golpear a sus hijos

“Todas las llamadas deben ser atendidas, tenemos departamento de asuntos internos para checar en caso de no ser así”, pero reiteró “nos ayudaría mucho que no se hagan llamadas falsas, para no ir a darles auxilio.

La recomendación ante cualquier emergencia o cuestión de peligro, es hablar directo al 911, y recordar que cuando se hace una llamada que no necesita atención, se descuida una situación real.