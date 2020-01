Se regristró A. Reveles Pérez a la presidencia de la CMIC-Durango

Quedó registrada la planilla “Integración Empresarial” encabezada por Miguel Ángel Reveles Pérez a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Durango, para el periodo 2020-2021.

Acompañado de un centenar de constructores-todos afiliados a la CMIC- Reveles Pérez enfatizó que los tiempos difíciles que atraviesa el sector de la construcción en el país, “nos debe mantener unidos y en armonía, trabajando en equipo para hacer un frente común, no solo que genere más infraestructura para Durango, sino oportunidades para nuestros compañeros afiliados”.

El aspirante a reelegirse al frente del organismo empresarial para un periodo más, señaló que la falta de obra pública-principal demanda de sus afiliados- no solo lo vive Durango, sino que es una problemática que padecen los constructores en todo el país, en buena parte, por la falta de voluntad del Gobierno Federal. “Son circunstancias en el contexto nacional que nos rebasan, no es por falta de voluntad o de incapacidad en la gestión gubernamental y dicha situación no va a cambiar así de tajo con otro proyecto o nueva dirigencia” precisó.

Ante sus simpatizantes y miembros de su planilla, Reveles Pérez se comprometió a gestionar para que, el crédito de los mil 800 millones de pesos, destinados para la construcción de infraestructura beneficien directamente a las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría afiliadas a la CMIC.

La realidad del país, puntualizó, nos afecta a todos los empresarios, “por eso debemos mantener nuestra cámara unida, en la búsqueda de mejores soluciones para gestionar más obra pública y propiciar juntos más oportunidades de crecimiento a nuestros afiliados. No son tiempos para dividirnos”.

Finalmente, Reveles hizo un llamado a una contienda de respeto y civilidad, con un debate de altura y propuestas viables, priorizando el “sentir y necesidades de nuestros afiliados constructores y no los intereses de unos cuantos”.

La Planilla “Integración Empresarial” está conformada con afiliados a la CMIC, los cuales también representan a Colegios de Ingenieros Civiles, Arquitectos y Asociaciones afines a la CMIC.