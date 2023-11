Secretaría de Educación no cederá a medidas de presión de normalistas

El Estado no puede cubrir pliegos petitorios que están fuera de la realidad, o que no tienen que ver con el servicio educativo, sin embargo, se hizo una mesa de diálogo con los estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe para revisar su pliego, pero se levantaron de la mesa, "aun así, hagan medidas de presión, no vamos a poder ceder porque no hay con qué y no se puede seguir atendiendo peticiones que están fuera de la realidad", declaró el secretario de Educación en Durango, Guillermo Adame Calderón, respecto a la toma de casetas por los normalistas.

Expresó “nos extraña un poquito las diferentes medidas de presión que a veces se busca aplicar, porque apenas estábamos sentados con ellos negociando las condiciones de apoyo del Gobierno del estado o de la Secretaría de Educación para su formación, para las necesidades de su escuela, e inmediatamente hoy amanecen tomando casetas, son situaciones en las que no estamos de acuerdo".

Asimismo, el funcionario indicó que en su pliego petitorio hay cosas que tienen que ver con el servicio educativo, "porque peticiones fuera del tema académico y educativo, el estado y la secretaría no tiene manera de cubrir, además la ciudadanía sabe cómo nos dejó el gobierno de Rosas Aispuro, la situación económica en que se encuentra la secretaría, tenemos finanzas quebradas".

Guillermo Adame señaló que el Estado no tiene para pagar o cubrir cosas que no tienen que ver con su formación como alumnos, "estamos de acuerdo en poder platicar con ellos, en lo de su estancia, lo que tiene que ver con alimentos, las sabanas, colchas, colchones, blancos, incluso giras o viajes de estudio".

Por su parte los estudiantes normalistas, esta mañana tomaron la primera caseta de cobro de la carretera Durango-Mazatlán, para exigir el cumplimiento a su pliego petitorio. Respecto al tema el secretario general de gobierno Héctor Vela Valenzuela, indicó que se invita a los estudiantes a privilegiar el diálogo, y sorprendió esta medida pues apenas entregaron su pliego petitorio, mismo que se está revisando.