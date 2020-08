"Si me convocan para que participe, estaré listo”, Jaime Rivas

Sí tengo aspiraciones políticas, porque tengo un historial de muchos años de trabajo y además, en la experiencia que asumo sé cómo resolver la problemática, estableció categórico en entrevista con El Sol de Durango, Jaime Rivas Loaiza, Secretario de Bienestar Social del Estado de Durango, quien aclaró que esperará los tiempos que marque el partido y las autoridades electorales “y si me convocan para que participe, estaré listo”.

Me siento con capacidad y llegado el momento cuando iniciado el proceso y la instancia partidaria publique la convocatoria y el órgano electoral haga lo propio, ya analizaremos; “sin embargo, sí envío ahora un mensaje a todos los ciudadanos que sí tengo una aspiración política”.

A pregunta expresa, el actual Secretario de Bienestar en el Estado de Durango, afirmó que en efecto, su aspiración de entrada es por el Distrito I en el ámbito federal, aunque aclara que pudiera darse también un espacio en lo local; “ya lo veremos y por lo pronto yo quiero que me midan en el Federal I, porque conozco la región, conozco los problemas de su gente, las circunstancias y con esa base, entiendo la forma de resolver situaciones”.

Añadió el entrevistado que por el momento se encuentra ocupado en su responsabilidad como funcionario dentro del gabinete estatal como Secretario de Bienestar y considera que ahorita es una falta de respeto ir a decirle a la gente “que yo aspiro a ser diputado federal, cuando lo que las personas andan buscando es qué comer, cuando andan buscando cómo afrontar la pandemia y cuando anda buscando trabajo; esos tres aspectos son mucho más importantes que la aspiración política de cualquier ciudadano duranguense”.

En mi caso particular, subrayó, sí aspiro, pero esperaré los tiempos que marque el partido y las autoridades electorales; “no sabemos ni cómo van a ser las campañas, cuando en el contexto de la contingencia sanitaria los actos multitudinarios probablemente no existan más”.

Aclaró que no tiene priesa, que no le está tomando tiempo al tiempo; “conozco el Distrito y la gente me conoce para bien o para mal, pero Jaime Rivas Loaiza es conocido en el 01 y si me convocan para que yo participe, estaré listo”.