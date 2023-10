Si seguimos unidos salvaremos a miles de mujeres: Marisol Rosso

El matrimonio conformado por Marisol Rosso y Estaban Villegas, se dijo la mañana de este domingo muy satisfecho y agradecido con la ciudadanía tanto de la Comarca Lagunera como la de Durango, por su colaboración en esta gran cruzada preventiva en contra del cáncer de mama, denominada Marea Rosa, en la que tomaron parte más de 8 mil 800 duranguenses que contribuyeron para la cristalización dentro de la Ruta de la Salud de la unidad móvil que habrá de llegar hasta el último rincón del territorio estatal y detectar a tiempo esta que es la primera causa de muerte en mujeres mexicanas.

Entrevistada al término de la 5K Colors Marea Rosa, la presidenta del DIF Estatal, que llevó a cabo el recorrido de 5 mil metros conviviendo con miles de participantes, sostuvo enfática que sin duda esta gran convivencia marcará historia, “porque cuando las cosas se hacen desde el corazón, dejan huella y trascienden a través del tiempo”.

Ahora en este edición, los 2 mil 500 corazones que se sumaron en la región Laguna y hoy domingo más de 6 mil personas “que nos reunimos en una misma causa, que es Marea Rosas y que vienen a sumar ese granito de arena a la Ruta de la Salud, que va a ser beneficiadas miles de mujeres hasta en las últimas comunidades con esta unidad rosa móvil, que va a estar permitiendo la oportunidad de detectar el cáncer de mama”.

Si seguimos unidos salvaremos miles de mujeres: Marisol Rosso / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por su parte, el Gobernador Esteban Villegas, declaró que la realización de este tipo de actividades como la gran Marea Rosa que evidentemente fue atendida por miles de duranguenses, “es algo muy importante porque no solamente reactiva el cuerpo y la mente sino que lo tenemos que ir haciendo costumbre”.

Reforzó que toda la gente que hace ejercicio, que se activa, vive de una manera distinta; “la activación física ayuda mucho a superar o prevenir las enfermedades de salud mental que tanto han estado complicando en todo el mundo y Durango no es la excepción”.

Es por eso, agregó el mandatario, “Marisol desde hace 11 años que estuvimos en la presidencia municipal, empezó con todo este movimiento que contribuye de múltiples manera a que los duranguenses vivamos mejor”.

Y es que, subrayó el Gobernador Villegas, en esa dinámica de convocar a la sociedad de Durango a ejercitarse y promover la salud, “tenemos también el Día del Niño una carrera, la de Nuestros Héroes, y es precisamente la que sigue en el próximo mes de abril”.

Villegas Villarreal externó su satisfacción por la gran participación de la familia duranguense: “estamos muy contentos y agradecidos con toda la gente que ha estado apoyando, porque la idea es poder a través de este tipo de eventos, buscar hasta el último rincón de la entidad a mujeres que puedan tener cáncer, una enfermedad que si se detecta a tiempo es curable”.

Ese es el mensaje, que sigan auto explorándose, que se acerquen con nosotros si detectan algo raro y que además, con este camioncito rosa que va a llegar a todos los rincones, lugares donde no hay no hay hospitales o no hay clínicas, y que ahí también hay mujeres son duranguenses, madres de familia, “que merecen que nosotros podamos llegar hasta sitios a poder salvar vidas”.

Finalmente, Marisol Rosso de Villegas, enfática subrayó que la de este fin de semana, fue una Marea única; “yo creo que no ha habido carrera en Durango como Marea Rosa y sin lugar a dudas, el ver tanta familia junta, desde los más chiquititos en brazos, en carreolas, personas con discapacidad, en sillas de ruedas, es muy importante, porque eso siempre lo comentamos, que no es una carrera atlética de competencia, sino una carrera de convivencia, de familia; pudimos ver en el trayecto a familias completas, grupos de amigas, de mujeres que son sobrevivientes con cáncer de mama, que les entregamos su playera especial, una playera conmemorativa y que el verlas caminar el verlas correr durante todo el recorrido, de verdad te llena de esa gran esperanza de que si seguimos trabajando unidos vamos a salvar miles de vidas de las mujeres porque si la mujer está bien la familia está bien”.