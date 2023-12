En la actualidad no es un lujo sino una necesidad el utilizar las redes sociales y otras plataformas para impulsar negocios y empresas. “Es un modelo de negocio que los jóvenes utilizamos mucho, el tema de las ventas en línea y las plataformas digitales, pedidos a domicilio. Es algo que si tu negocio no está en internet, no está en ningún lado”, declaró Alejandro Treviño Gamboa, titular del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ).

Resaltó que se trata de tener al negocio o empresa con un perfil en las redes sociales, como es el caso de Facebook, Instagram, TikTok, subir datos para aparecer en el Google maps y enseguida obtener ahí las debidas reseñas.

Imagen ilustrativa| Los empresarios recomiendan tener al negocio o empresa con un perfil en las redes sociales / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

En lo que corresponde a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), el 95 por ciento de los agremiados sí se encuentra con su emprendimiento en las diversas plataformas virtuales.

Por otro lado, el líder de Empresarios Jóvenes resaltó la importancia que representa el que todo comercio se actualice en las formas de pago, para facilitar al consumidor, y no perder la venta.

“Dentro del Consejo de Empresarios Jóvenes yo creo que el 100 por ciento de los negocios tiene una terminal bancaria o acepta transferencia. En ese sentido los jóvenes sí estamos actualizados”.

Treviño Gamboa consideró necesario revisar en el Centro Histórico los comercios locales que tienen mucho tiempo funcionando, para conocer cuáles están faltos de este tipo de tecnología y así poderlos apoyar y actualizar.