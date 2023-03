Sin legalizar más de 50 mil autos chocolate en Durango

La falta de dinero en las familias duranguenses ha ocasionado que no puedan regularizar sus automóviles de procedencia extranjera, expresó el presidente de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) en Durango Teófilo Rodríguez Acosta, quien estimo que aún están sin legalizar entre 50 y 60 mil unidades en todo el estado y el plazo vence este 31 de marzo.

Cabe destacar que el gobierno estatal en su último reporte dio a conocer que ya se habían legalizado casi 80 mil unidades de procedencia extranjera, sin embargo, a decir del presidente de la Onappafa, aún están pendientes más de 50 mil unidades que no han podido hacer el pago de la legalización ante el gobierno federal.

Sin lugar a dudas que las familias duranguenses que tienen unidades de procedencia extranjera, no han podido legalizar su automóvil o camioneta porque no tienen dinero, ellos saben de los importante que es traer sus placas, pero los bajos salarios que perciben no les alcanza para hacer el desembolso de casi seis mil pesos, destaco Rodríguez Acosta.

Indicó que algunos duranguenses aun portan vehículos de 1979 y que el propio sistema los rechaza por ser de ese año o más atrás, otros que no se han legalizado son los vehículos que comienzan con letra y los de carga pesada.

Comento que a pesar de que el decreto vence hasta el 31 de marzo del 2023, algunos agentes de vialidad, ya comenzaron a molestar a las personas que no han podido legalizar sus unidades, lo cual es reprobable.

Al preguntarle si la Onappafa le pedirá al Presidente Andrés Manuel López Obrador una nueva prórroga para la legalización, dijo que aún no se ha definido esto, será la directiva nacional la que determine, por el momento solo queda hacer el llamado a los ciudadanos a que acudan a legalizar sus unidades, para que de esa manera le den certeza jurídica y no sea molestados o extorsionados por ninguna autoridad.