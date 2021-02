Sin servicio eléctrico fraccionamiento de Canatlán

CANATLÁN, DGO.( OEM).- Sin servicio eléctrico se encuentra el fraccionamiento magisterial Soledad Alvarez, en el municipio de Canatlán.

Ante la extrañeza de vecinos que habitan en el conjunto habitacional, en la noche de martes se interrumpió el servicio eléctrico dejando las calles como verdaderas " bocas de lobo".

Ahora no hace viento, no llueve y no se conoce de algún choque que haya tumbado un poste, dijo un vecino que pidió se omitiera su nombre.

Ubicado entre la colonia H. Ayuntamiento y el fraccionamiento Infonavit Los Manzanos, el " Soledad Álvarez" congrega a muchas familias de trabajadores de la educación, conjunto habitacional cuyo nombre y calles son de reconocidos maestros.

A diferencia del fraccionamiento Soledad Alvarez, el suministro eléctrico trabaja de manera normal en Los Manzanos, desconociendo la causa de la falla, que tiene en penumbras calles y viviendas.