Solicitud de crédito para Durango no ha llegado al congreso: Alejandro Mojica

Aunque la solicitud de un crédito para Durango por mil millones de pesos anunciada por el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, aún no ha llegado al Congreso del Estado, el diputado local del PAN, Alejandro Mojica Narváez, precisó “entiendo que es parte de la estrategia fiscal o financiera, con el objetivo de poder cubrir los compromisos que tiene el estado”.

Te recomendamos: Con adelanto de participaciones gobierno de Durango busca saldar adeudo con el SAT

Indicó que primero es necesario recibir la solicitud y conocer los pormenores, “leer bien la justificación”, y determinar si se tendría la capacidad financiera, que puede ser positiva si se trata de una restructuración financiera.

Recordó que el Congreso del Estado autoriza el hacer la solicitud, pero finalmente el crédito se otorga o no por una institución financiera, que en este caso se tiene entendido es para ponerse al corriente con los adeudos registrados con el SAT, y pagar el impuesto sobre la renta que ayudaría a que no se retengan las participaciones que se requieren para la economía del estado.

Por su parte el diputado del PRI, Ricardo Pacheco, coincidió que no se tiene la iniciativa de momento para ser analizada debidamente, pero detalló que “las condiciones económicas de Durango, son complicadas”, entonces se tiene que checar la viabilidad, para no generar mayores problemas financieros.

“Por lo que yo entendí, en la explicación del gobernador, se trata de un pago que se generaría a la secretaría de hacienda, y eso permitiría que de alguna manera hubiera una recuperación por parte de algunos recursos del gobierno federal”.

Municipios Requiere gobierno de Durango 2 mil mdp para el pago de aguinaldos

El diputado señaló que es necesario un estudio preciso, para saber cómo se pagaría el crédito y no entrar en un “círculo no virtuoso”, por lo que se tiene que tomar en cuenta la ley de disciplina financiera para saber si se puede aprobar o no.