Solo autorizaron 65 permisos para venta de artesanías y suvenires en Durango capital

Un total de 65 permisos fueron autorizados por la Comisión de Actividades Económicas, para artesanos y aquellos que venden cultura popular, es decir, quienes se dedican a la venta de suvenires, pues cabe recordar que son espacios que se otorgan como parte del Festival de la Ciudad Ricardo Castro de Durango, según lo informó la regidora Arlina Adame, misma que señaló que es el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), los que solicitan dichas autorizaciones.

Explicó que el hecho de otorgar los permisos depende de varias situaciones, la principal es que sean exclusivamente artesanos, característica que le es otorgada por el Instituto de Cultura del estado de Durango (ICED), no obstante en esta ocasión se determinó que se instalaran otros comerciantes del Mercado Gómez Palacio, quienes pese a no entrar en esta categoría les fue autorizado el permiso.

“Cuando los comerciantes del Mercado do Gómez Palacio se manifiestan no es porque no se les haya dado el permiso, sino porque no les gustó el lugar donde los otorgaron de acuerdo al IMAC, porque la Comisión de Actividades Económicas no dice dónde”, señaló la regidora del PRI, pues aclaró que a ellos solo les corresponde otorgar los permisos con base a los reglamentos.

Aseguró que en esta ocasión decidieron hacer una excepción en cuanto al reglamento que establece que solo deben ser artesanos quienes se instalen en este tipo de espacios, sino también a los que promueven la cultura popular con la venta de otro tipo de mercancías como los alacranes en ceniceros, llaveros, bolsas, relojes, entre otros.

“En la Comisión estamos conscientes de que muchos de ellos se adelantaron y ya tenían sus mercancías, eso iba a ser una pérdida económica, entonces la intención es apoyar al comercio”, dijo Arlina Adame.

Asimismo aseguró que la saturación de comerciantes no se debe precisamente a que se autorizaron esa cantidad de permisos, sino que están instalados personas que no cuentan con uno, pero ese trabajo ya no les corresponde a ellos como Comisión, sino a la autoridad operativa, en este caso la Dirección Municipal de Inspectores.