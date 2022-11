Suman 4 hospitales clausurados por meningitis aséptica en Durango

DURANGO.- Ya son cuatro los hospitales privados que fueron clausurados por la Fiscalía General del Estado (FGE), esto como parte de las investigaciones que se siguen por los casos de meningitis aséptica por hongo que a inicios de noviembre comenzaron a hacerse públicos ante el primer fallecimiento ocurrido en la capital de Durango.

Trascendió que tres hospitales más habían sido clausurados luego de que se otorgarán órdenes de cateo por un juez de control, de ahí que personal de la FGE de Durango acudió a las instalaciones de dichos nosocomios particulares para poner sellos de clausura en sus puertas.

Tras realizar un recorrido por estos hospitales ubicados uno de ellos en la Zona Centro de la ciudad, y dos más al sur de la misma, se observaron sellos con la leyenda "Clausurado temporalmente", acompañado de la imagen correspondiente a la Fiscalía General del Estado.

De esta manera los hospitales Santé, el cual cabe señalar que ya había sido clausurada su área de quirófanos desde la semana pasada; así como el nosocomio denominado Dikcava y el Hospital San Carlos; mismos que se suman a la primer clausura del Hospital del Parque, esto debido a que se tienen carpetas de investigación abiertas por casos de pacientes que recientemente tuvieron una cirugía en esos lugares y dieron positivo a meningitis aséptica.

A la fecha ya suman 54 pacientes cuyo resultado ha dado positivo a meningitis aséptica por hongo y se encuentran en tratamiento en alguna de las instituciones de salud pública ya sea en el Hospital General 450 o bien en el Hospital de Zona No. 1 del IMSS; asimismo la cifra de muertes por esta contingencia se mantiene en siete de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Durango (SSD). Los casos reportados como sospechosos, 20 hasta el pasado martes, permanecen en casa a la espera de los resultados de los análisis realizados.

Mientras tanto, los familiares de las pacientes piden apoyo para que no se le dé carpetazo a su caso pues según el señor Diego León Contreras, papá de Martha Esmeralda León Soto, quien desde el 3 de noviembre se encuentra internada en el Hospital General 450, asegura que han tenido visitas de personal de la FGE quienes les solicitan más pruebas para continuar con el caso.

“Yo pienso que no tiene que haber más pruebas, ahí están las pacientes que salieron de esas clínicas”, comentó molesto ante el temor de que sus denuncias no procedan por falta de algún documento. Explicó que ellos cuentan con los recibos donde comprueban que a su hija le realizaron una cirugía ginecobstétrica de manera urgente en el Hospital del Parque el pasado 1 de agosto.

Actualización meningitis aséptica por hongo. pic.twitter.com/VtUBUVw8eA — Secretaría de Salud (@SSDurango) November 17, 2022

Sin embargo hay otras personas que desafortunadamente no cuentan con algún comprobante o entre la situación se les extravió el documento, por lo que incluso les han informado que no hay fundamentos para seguir con la demanda, “no sé si traten de darle para atrás a nuestras denuncias, o no procedan”, comentó.

Señaló que son muchos los familiares que se encuentran en el lugar esperando a ver una mejoría en sus seres queridos, incluso se dan un espacio dentro del mismo hospital para rezar por sus enfermos, pues la situación no es menor y están preocupados por la evolución del problema. Para ello celebró que ya se les aplica de manera puntual el tratamiento contra el hongo que les fue encontrado y su hija se encuentra estable en una de las habitaciones asignadas para la atención de estos pacientes, aunque reconoció que tiene días buenos y días malos.

Con el paso de los días, ya se conocen entre ellos, y han mantenido pláticas sobre la lucha que desean emprender para que se castigue al responsable, “hemos estado platicando sobre apoyarnos unos a otros, no dejarnos solos y estar todos juntos para que le den seguimiento a las demandas y se haga justicia”, aunque por el momento descarta la posibilidad de emprender acciones de protesta.

Ante un caso de sospecha, acude al módulo especial en el Hospital General 450, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para derechohabientes.