Suman en Durango 274 defunciones

Este viernes la Secretaría de Salud de Durango (SSD), informó sobre la confirmación de 64 nuevos casos positivos a Covid-19 en el estado, así como seis defunciones, lo que da un resultado total de tres mil 390 pacientes, y 274 defunciones desde que inició la pandemia en el estado.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Sergio González Romero, al menos 35 nuevos pacientes pertenecen a la capital del estado, mientras que 16 se detectaron en Gómez Palacio, siete en Lerdo, 2 en Peñón Blanco y el resto se reparten entre Nombre de Dios, Mezquital, San Dimas y Pueblo Nuevo.

Hasta ahora, solo ocho de 39 municipios se encuentran libres de Covid-19, mientras que Durango y Gómez Palacio es donde se concentra la mayor cantidad de contagios, con mil 404 y mil 387 respectivamente, seguido de Lerdo que tiene un total de 289; esto debido a que en estos tres se concentra el mayor número de habitantes que radican en el estado.

“Tenemos que trabajar todos para que no avance más el problema y que los pocos municipios que no tienen casos o tienen pocos, se sigan manteniendo en ese estado”, comentó González Romero, quien señaló que actualmente se tienen con 603 casos activos en todo el estado, esto significa que tienen menos de 14 días de haberse dado el diagnóstico.

En una gráfica donde se muestra el número de casos registrados hasta el momento y las estimaciones realizadas por el sector Salud en el estado, señaló cómo los servicios de salud están a nada de comenzar a tener problemas en capacidad hospitalaria y médica, ya que mientras las proyecciones realizadas hablan de 3 mil 516 casos, al día de hoy existen tres mil 390 confirmados.

González Romero confirmó la existencia de cuatro casos positivos en la Fiscalía General del Estado (FGE), radicados en el municipio de Canatlán, quienes de acuerdo con el informante viven juntos, de ahí el contagio “se están tomando todas las medidas preventivas para que no se disperse el virus” comentó.

En tanto las listas que circulan en redes sociales sobre las zonas de la capital del estado que tiene mayor riesgo de contagio, dio a conocer que el sábado se dará a conocer un nuevo concepto que se tendrá a través de la red Covid a fin de que se den una idea de cuál es la dispersión del virus en la ciudad, la información será exacta para evitar una mala interpretación.

Al cuestionarlo sobre la apertura de antros, bares y centros nocturnos, señaló que estas actividades comerciales aun no tienen permitido iniciar labores, no por el Consejo Estatal de Salud de ahí que es importante que cada autoridad municipal tome la responsabilidad que le corresponda, pues la Secretaría de Salud no pueden andar en cada uno de los municipios supervisando que se cumplan con las indicaciones

.