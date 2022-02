Surtirán 450 toneladas de acero para terminar el puente Francisco Villa

Se habrán de surtir en breve las 450 toneladas de acero que aún se requieren para terminar la obra del puente elevado Francisco Villa en la ciudad de Durango, informó Rafael Sarmiento Álvares, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope).

Precisó que se continúa con la obra, por lo pronto se trabaja en las rampas y en talleres se realiza la labor de las trabes que todavía faltan.

Sarmiento Álvares puntualizó que todavía falta que se surta a la empresa el acero, por lo que acaba de hablar con empresarios del ramo, y están por surtirse las 450 toneladas que todavía se requieren.

Puente Francisco Villa en la ciudad de Durango/ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Mencionó que ha habido algunos incrementos en el acero, pero todavía no hay problemas de escasez, y las empresas están preparando quejas por el incremento en el precio del acero.

“No podemos pagar costos en el tiempo en el que no hubo avance, para poder reclamar una empresa tiene que estar de acuerdo al avance que marca el contrato para poder considerarse, si la empresa no trabaja acorde al contrato, al programa de ejecución, no tienen derecho a reclamar”, añadió.

Dijo que se ha podido economizar derivado de licitaciones, lo que ha permitido en algunos casos haber más obra, y contar con reservas para los posibles reclamos que haya, o para haber algunas obras adicionales que no se hayan tomado en cuenta en el proyecto.