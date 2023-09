La joven Leticia Estefany Zavala Fernández, denunció públicamente al funcionario estatal Jesús Alberto Ibarra Valenzuela por estarla acosando sexualmente y laboralmente, y al denunciarlo con su jefe superior, lejos de apoyarla, fue removida de la Contraloría Estatal en donde desde hace diez años estuvo laborando.

Ante los diferentes medios de comunicación, denunció que dicho servidor público, constantemente está acosando sexualmente a las compañeras de trabajo e incluso lleva artículos sexuales.

Imagen ilustrativa | Trabajadora de la Contraloría denuncia acoso sexual de funcionario / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

La joven denunciante, destacó que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo que no puede dar más detalles, sin embargó dijo haber decidido denunciar públicamente para que esta persona no se siga burlando ni la amenace.

Indicó que ella ha intentado hablar con la titular de la Contraloría Estatal, pero nunca la quiso recibir, e incluso al saber de las quejas de las demás compañeras, la contralora comentó que le daba gusto que solo hubiera dos o tres casos y no fueran más, por lo que dijo que para ella era más conveniente cambiarlas por hombres y que no iba a remover a su director de la Contraloría, pues a decir de ella los argumentos no son factibles.

Estefany Zavala, comento que dese el 2019 ha estado siendo acosada por dicho funcionario, quien les enseña cosas sexuales y las obliga a saludarlo de beso y abrazos, pero son muchas más pero por el momento no las puedo expresar para no interrumpir las investigaciones.

Lamentablemente este funcionario es parte del Comité de Ética contra el Acoso Sexual y Laboral, y me amenazo que si presentaba la denuncia ante los medios de comunicación o ante la Fiscalía, me vetaría y que ya no podría trabajar en ningún lado, que me pondría en una lista negra.

La denunciante preciso que desde el 31 de agosto del 2023 se le notifico que estaba removida por cambio de administración.

Resaltó que cuando decidió denunciarlo internamente, fue el 5 de julio cuando acudió con el subsecretario jurídico quien se comprometió a resolverlo, pero no hubo respuesta y el 23 de agosto nuevamente acudió con el jurídico pero las cosas para ella empeoraron.

Le pidió al gobernador Esteban Villegas Villarreal, que ayude a las mujeres que son acosadas por los servidores públicos que trabajan en su gobierno, que no permita esas irregularidades, porque son muchas las mujeres que son acosadas, en este caso el director de “Situación Patrimonial” de la Contraloría Estatal.