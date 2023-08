"Triste que muchos pierden la vida, pero gratificante cuando salvamos a las personas”

"Todos los días que salgo de mi casa al trabajo me encomiendo a la virgencita de Guadalupe para que me proteja, ya que muchas veces exponemos nuestra vida para salvar la de los demás, y no sabemos si regresaremos; esa ha sido mi labor por 34 años en el Heroico Cuerpo de Bomberos, donde he vivido muchas experiencias", así se expresó Francisco Javier Medrano González, capitán de turno, en el marco del Día del Bombero, este 22 de agosto.

Te puede interesar: En viviendas frágiles, la mayor parte de los incendios atendidos por la DMPC

Y precisamente para celebrarlos, en Durango se ofreció por parte del Municipio un desayuno a los elementos de esta corporación que cumple 72 años al servicio de la ciudadanía. Luego de preguntar quién es el elemento con mayor antigüedad en la corporación, se llegó a Medrano González, quien amablemente accedió a platicar para El Sol de Durango algo de sus vivencias como bombero en 34 años de servicio.

Francisco Javier Medrano González, capitán de turno, lleva 34 años en la corporación | Foto: David Enríquez | El Sol de Durango

Dejar a nuestras familias en tiempos de fiesta como Navidad es triste, pero también cuando atendemos accidentes y vemos cómo mucha gente pierde la vida, niños y jóvenes: "se me hace un nudo en la garganta, es una labor difícil, pero ese es mi trabajo", señala.

Y abundó en que todos estos años que lleva en la labor, ha vivido experiencias de diversos tipos, tanto alegres como amargas. Aunque es un trabajo difícil, y para el cual se debe estar preparados, ya con el paso del tiempo se acostumbran y lamentablemente “estar en medio de la desgracia humana es algo habitual para nosotros”, narra el entrevistado.

“Aunque en cada servicio que se atiende no podemos deshacernos de nuestros sentimientos humanos, sí sentimos, pero nuestro trabajo es así”.

Encuentran a 2 parejas intoxicadas en un motel de Durango / Foto: cortesía | Cortesía DMPC

"Durante estos 34 años de servicio hemos atendido infinidad de situaciones, donde se ven involucradas infinidad de personas y muchas de ellas perdiendo la vida, sin embargo a últimas fechas hemos notado cómo incrementó el número de accidentes con jóvenes y donde el abuso del alcohol es la constante", destacó el capitán de turno que labora en la Estación Central 1 de Ciudad Industrial.

A poco más de tres décadas de distancia desde el comienzo de su carrera a la actualidad, reconoce que ha habido una evolución notable en cuanto al equipo de protección que utilizan; ha mejorado mucho al grado que se sienten más seguros ahora que en el pasado.

Bomberos | Imagen ilustrativo / Foto: Pixabay

"Aunque ya he dejado gran parte de mi vida en este trabajo y a solamente tres años de alcanzar la jubilación, mi máximo logro sería llegar a ser comandante para servir más a los ciudadanos y seguir ayudando a mi familia", expresó.

A lo largo del tiempo al servicio de bomberos se han visto muchos cambios; algo nuevo es la integración de mujeres y aunque aún son pocas, resulta bueno porque hasta esta área va llegando la equidad de género.

"Nosotros los bomberos siempre nos encomendamos a la Virgencita de Guadalupe, para que nos ayude a regresar con bien", reiteró.