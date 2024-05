Turismo arrancará promoción intensiva de cartelera de FENADU en estados vecinos

Será en un ambiente tipo western en las instalaciones del Paseo del Viejo Oeste donde se dará a conocer la cartelera de la Feria Nacional Durango (FENADU) Francisco Villa 2024, este lunes 20 de mayo, para celebrar el 70 aniversario de la cinematografía en el estado.

Según información de la secretaria de turismo en el estado, Elisa Haro Ruiz, una vez que se haga público las actividades artísticas, culturales y deportivas que se van a tener como parte del aniversario de fundación de la ciudad de Durango, iniciarán la promoción de manera intensiva en el mercado primario.

De ahí que visitarán estados vecinos como Coahuila, Nuevo León y Sinaloa principalmente, para a través de un encuentro con medios de comunicación, presentar los atractivos que tendrá la FENADU en su edición 2024 y con ello atraer a los habitantes de aquellas ciudades.





“Esto se sumará a los esfuerzos a través de la Asociación de Hoteles y Moteles, el fideicomiso del impuesto al hospedaje, a una campaña de publicidad que estamos por arrancar en el mes de junio”, comentó la funcionaria estatal, quien aseguró que confían en que la inseguridad que existe en estados como Zacatecas y cuyas carreteras en las últimas semanas han sido tomadas por miembros del crimen organizado, inhiben la llegada de visitantes.

Mencionó que el turismo que recibe Durango más del 80 por ciento es turismo carretero que proviene de los estados vecinos, por lo que se fortalecerá como cada temporada, los operativos de vacaciones seguras que cada año dirige la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con los tres niveles de gobierno.

Imagen ilustrativa / Se fortalecerá como cada temporada, los operativos de vacaciones seguras que dirige la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con los tres niveles de gobierno / Foto: archivo / Lulú Murillo / El Sol de Durango

Por lo que tienen buenas expectativas por rebasar los niveles que se tuvieron el año pasado con tres fines de semana al cien por ciento y una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento durante la realización de la FENADU, pues además de los espectáculos que se tendrán en la Velaria y el Palenque, se tienen previstos aquellos de corte deportivo.

“Se busca que todos los duranguenses tengamos al menos un espectáculo al que ir, que haya una diversidad importante para atraer turismo y generar esa derrama económica que se espera en esta temporada”, comentó.

Por ello no ve como un obstáculo el tema electoral, ya que no limita los días que se tienen para la promoción, pues al ser turístico la promoción no se limita.