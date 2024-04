Durango fue el escenario perfecto para contemplar el eclipse solar del pasado 8 de abril. Turistas de diversos lugares se congregaron en las calles de esta encantadora ciudad capital para maravillarse con este espectáculo celestial sin igual.

Los visitantes no escatimaron elogios para esta joya del norte mexicano. "No pude escoger mejor lugar para vivir esta experiencia", expresó con entusiasmo Camelia, una turista proveniente de California, Estados Unidos. Y no fue la única impresionada; un joven de origen chino también compartió su asombro: "Durango es una ciudad impresionante, de fácil acceso y fantástica para admirar el eclipse".

Turistas elogian a Durango como el lugar perfecto para presenciar el eclipse solar / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La emoción desbordó en cada rincón de Durango. María Rentería Quintana, una turista nacional, quien en sus palabras comentó que no pudo contener las lágrimas al vivir de manera tan especial este evento en una ciudad tan bella como Durango.

El Centro Histórico de la ciudad se convirtió en el epicentro de la celebración, atrayendo a familias duranguenses y turistas de todos los rincones del país y más allá. El ambiente festivo se mezcló con la magnificencia del eclipse, creando una experiencia inolvidable para todos los presentes.

El Festival Ricardo Castro, con más de cien espectáculos, complementó perfectamente esta jornada celestial, ofreciendo una variedad de actividades culturales y de entretenimiento para disfrutar después del espectáculo en el cielo.

Durango se consolidó así como el destino ideal para los amantes de la astronomía y los turistas ávidos de experiencias únicas. Su belleza, orden, limpieza y tranquilidad dejaron una marca imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de presenciar el eclipse en esta encantadora ciudad.