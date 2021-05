Un Día de las Madres diferente en el Panteón de Oriente de Durango

Este 10 de mayo el Panteón de Oriente, el de mayor antigüedad de la ciudad de Durango, se observa tranquilo, con poca afluencia de visitantes. Atrás quedaron los ríos de gente que llegaban hasta este lugar para visitar a las madres duranguenses cuyos restos se encuentran en alguna de las tantas criptas que tiene el campo santo.

Resulta extraño para todos llegar a la entrada y hacer fila para entrar, mientras conforme ésta avanza los van formando en una línea horizontal en espera de la sanitización obligatoria que, de acuerdo con el administrador de los panteones, Francisco Javier Curiel García, es realizada por una empresa que se ofreció a llevar a cabo el procedimiento solo con el pago de una propina por parte de los ciudadanos, esto significa que al Gobierno municipal no le cuesta un solo peso.

Una vez adentro, se aprecian pasillos semivacíos, y en el primer punto se encuentra Norma Patricia Ávila, quien acompañada de su esposo y sus hijas acudió a la tumba de su madre, quien falleció apenas hace dos años y su recuerdo sigue más vivo que nunca.

Desafortunadamente el año pasado, primer día de las madres sin ella, la recordaron en casa, con un altar que la mantiene viva en sus corazones, por lo que este 2021 no dudaron en acudir lo más temprano que pudieron a visitarla a donde yacen sus restos al lado de sus tías y su abuela.

Mayela Martínez viajó desde Naucalpan, Estado de México, para visitar a su mamá que desde hace 20 años se encuentra sepultada en el Panteón de Oriente / Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

En el trayecto me encuentro con Basilio Bucardo y María de Jesús Villa López, un matrimonio que aprovecha fechas especiales como esta, para visitar a todos sus familiares difuntos, no solo a sus madres, “le hacemos la lucha mientras podamos de venir aunque sea a traerles un ramito de flores a cada uno”, y es que los años le han jugado en contra a Basilio, pues asegura que ya no puede caminar muy bien y necesita de su bicicleta para trasladarse.

Orgullosos comentan que llevan más de 40 años juntos sin más compromiso que el respeto y el amor que existe entre ellos. Ambos se apoyan como en estos momentos cuando él recorre el trayecto hasta la tumba de sus padres en bicicleta por su problema al caminar, y ella carga una pequeña barrica con el agua suficiente para poner en las flores.

Mayela Martínez viajó desde Naucalpan, Estado de México, para visitar a su mamá que desde hace 20 años se encuentra sepultada en el Panteón de Oriente junto a su padre y otros miembros de la familia que se encuentran en la misma cripta.

Basilio Bucardo y María de Jesús Villa López, un matrimonio que aprovecha fechas especiales como esta, para visitar a todos sus familiares difuntos / Erika Uribe | El Sol de Durango

Aunque por la lejanía de su lugar de residencia, los visita con poca frecuencia, sus familiares lo hacen cada fecha importante y no tan importante, “nunca se van de nuestros corazones” dice Mayela con un dejo de nostalgia en su voz y contenta porque en esta ocasión tuvo la oportunidad de estar en su ciudad natal donde a la fecha radica su hija.

El 10 de mayo del año pasado no hubo romería, las puertas de los panteones permanecieron cerradas debido a que se habían decretado los primeros meses del confinamiento y el número de casos de Covid-19 iban cada vez en aumento.

Hoy en día el panorama es más alentador pues a partir de este lunes 10 de mayo, Durango forma parte de los estados en los que se encuentran en semáforo verde, lo que significa que el número de contagios y muertes asociadas a la Covid-19, ha disminuido considerablemente, lo mismo que la afluencia de visitantes al Panteón de Oriente en donde jueves, viernes y sábado apenas se contabilizaron dos mil 600 personas en esos tres días, mientras que el domingo llegaron a más de ocho mil, sin embargo está muy por debajo de la cifra del 2019 cuando se tuvo cerca de 60 mil.