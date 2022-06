Unificar ideologías y fuerzas, los retos que tendrá el gobierno de Esteban Villegas

“Durango se merece que todos nos pongamos a chambear (sic) desde el espacio en el que tengamos”, dijo el virtual ganador según el PREP, Esteban Villegas Villarreal, quien afirmó que se incluirán a los mejores perfiles para el primer gobierno de coalición

Hacer una reconciliación entre toda la política de Durango, es lo que busca el candidato ganador de la contienda por la gubernatura de Durango, Esteban Villegas Villarreal, a fin de trabajar juntos, por ello confía que una vez entregada la constancia de mayoría, comenzar a reunirse con los alcaldes electos, diputados locales, federales y senadores para hacer, desde el primer momento una planeación.

Te puede interesar En Lerdo votaron más del 50% de los ciudadanos

“Durango se merece que todos nos pongamos a chambear (sic) desde el espacio en el que tengamos”, afirmó Villegas Villarreal, quien de acuerdo con el resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tiene el 53% de las preferencias, contra un 38% de su más cercana competidora Marina Vitela Rodríguez.

En breve entrevista con este medio de comunicación dijo que aún no se comunica con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien le hubiese gustado comunicarse desde la noche del domingo que se conoció el resultado del conteo rápido, sin embargo hay que esperar los tiempos oficiales y entreguen el acta de mayoría para que sea algo oficial.

“Yo he mandado el mensaje de respeto, apertura y de trabajar juntos en los próximos años”, dijo el candidato del PRI, PAN y PRD, quien aseguró que pese a las distintas ideologías que tienen cada uno de los partidos que conforman la alianza Va por Durango, al estar integrada por un partido de derecha (PAN), uno de centro derecha (PRI) y uno más de izquierda (PRD), podría pensarse que el gobierno no estará unificado; no obstante para el virtual gobernador según el PREP, “la idea no es pensar igual”.

Local Incremento al salario quedó rebasado por la inflación: Canaco

De ahí que calificó de exitoso el proyecto de la alianza Va por Durango, pues aunque no exista coincidencia en algunos temas, hay un objetivo en común “que le vaya bien a Durango”, de ahí que ya se ha platicado en cómo será la estructura del gobierno de coalición.

“No requerimos que esté en la ley para poderlo hacer, va a haber gente del PAN en el gobierno, por supuesto, ¿quiénes?, los que cumplan con el perfil adecuado que buscamos para los próximos seis años. Igual del PRD, igual del PRI, pero también vamos a abrir el abanico un poco a los ciudadanos que son talentosos y no militan a un partido político”, comentó.

Luego de un largo día que culminó con un encuentro con militantes y simpatizantes de las diversas fuerzas políticas que acudieron al lugar donde se programaron las ruedas de prensa informativas, Esteban Villegas Villarreal, dijo que se enviará un mensaje contundente al país de que Durango puede ser el primer gobierno de coalición y de ahí desprenderse una estrategia para migrar a este modelo de gobernar.

Ante la pregunta sobre la conformación del gabinete, mismo que de acuerdo a la reciente aprobación en el Congreso del Estado de la legislación que establece la paridad de género en instancias gubernamentales, dijo estar a favor de que el 50% de los puestos importantes sea para mujeres.

“No es por un tema de género, sino porque hay mucha mujer que está preparada, que es capaz, que ha trabajado y le tiene un gran amor a Durango, que puede hacer muy bien las cosas y hoy vamos a tener la oportunidad de demostrar que hay muchas mujeres talentosas que también pueden hacer un gran trabajo y demostrarlo en los próximos seis años”.