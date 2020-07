Urge llamar a una convención hacendaria

Durante la más reciente Reunión Interestatal Covid-19, que se llevó a cabo en la ciudad de Durango, y donde se reunieron 11 gobernadores del norte y centro del país, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que es indispensable que se convoque a una nueva convención hacendaria porque el principal problema del crecimiento de la pobreza y desigualdades en México se deriva de la injusta distribución del dinero que se recauda.

“No es posible que haya entidades que tienen en promedio tienen una asignación per carpita de casi 11 mil pesos, mientras que en otras no llega ni a cinco mil”, señaló el mandatario michoacano, quien además hizo referencia a las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde señaló que no se les adeuda recurso público a los estados y les ha sido repartido lo que les corresponde por ley, ante esto declaró que la Ley de Coordinación Fiscal, es tan antigua, como endeble, misma que “es solo producto de un acuerdo de voluntades”.

Misma que hoy en día tiene atados de manos a los gobiernos estatales y de la que de cada peso que recaudan, la federación se queda con 80 centavos, mientras que apenas reparte un 20% a los estados y cada uno de sus municipios.

Aureoles Conejo apuntó que pese a las limitaciones de carácter presupuestal con las que cuentan, el Gobierno federal les da la responsabilidad de temas como educación, salud y seguridad; “luego nos acusan de que derrochamos los recursos, que por eso no alcanza, porque hay fugas, corrupción. No es eso y con cifras se los demostramos”.

Y es que según explicó el mandatario estatal, actualmente la deuda del gobierno central es de 12.5 billones de pesos, es decir, 65% del PIB nacional, mientras que en el caso de Michoacán, su estado, la deuda es de 18 mil millones de pesos, menos del 5% del PIB estatal, de ahí que “es oportuna, necesaria e indispensable una convención hacendaria”.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que quienes sostienen a la federación son los estados y por ende, ahí es donde se genera la riqueza, el empleo y desarrollo, “los estados aquí presentes recaudamos una cantidad muy importante que hoy en día está ejerciendo la federación, y por supuesto que no hay equidad en la distribución de recursos”, dijo.

Y pese a que señaló, se solidarizan con el resto del país, ya que existen entidades cuyas condiciones no les permiten generar mayores ganancias, urge que se convoque a esta convención haciendaria a fin de que dichos recursos sean repartidos de manera equitativa y de acuerdo a la generación de los recursos públicos “que por cierto, son recaudas en nuestros estados”, sentenció.