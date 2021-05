Urge redistribuir el presupuesto: Cruz

Urge redistribuir el Presupuesto de Egresos del Estado para poder sacar del atraso económico y social en el que se encuentra el estado de Durango, existen partidas presupuestarias excesivas con lo cual se puede pavimentar, garantizar la prevención delictiva, brindar asistencia social, mejorar la calidad educativa y la salud, declaró Juan Cruz Martínez, candidato de Morena-PT a diputado local por el Distrito 01, quien se pronunció por una verdadera transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Juan Cruz, dirigente social desde hace casi 50 años, declaró que la ciudadanía tiene un hartazgo de los partidos de siempre, de aquellos que a lo largo de la historia han tenido el poder, la responsabilidad de re verter la pobreza y todas las necesidades que hoy tienen los duranguenses de la capital, pero que sólo han beneficiado a unos pocos.

El candidato Juan Cruz Martínez declaró que durante sus recorridos por las calles del Distrito Electoral 01, sigue escuchando las mismas quejas de hace muchos años: no hay pavimento, no tienen seguridad, no hay empleo, no hay asistencia social, les faltan maestros en las escuelas, no tiene acceso a la salud, los servicios de iluminación son muy malos, no tienen agua potable…