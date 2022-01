[Video] Comunicadores de Durango se suman a protesta por asesinato de periodistas

Durango se une a la movilización nacional “Periodismo en Riesgo”, para levantar la voz y pedir justicia ante los asesinatos que se han realizado en los primeros días del año en México, en contra de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, por lo que periodistas y comunicadores de la entidad expresaron su inconformidad ante los hechos.

“Es lamentable que a tan solo 25 días de que iniciamos el 2022, hay 3 periodistas asesinados, 2 de ellos en Tijuana”, manifestó Liliana Ortiz presidenta Nacional de AMMPE y destacó “Lourdes tenía el mecanismo de protección a periodistas, pero lo tenía por parte de los gobiernos, entonces vemos que no es tan seguro como pretendemos que sea”.

Explicó que para que realmente brinde una seguridad al gremio periodístico, y sea funcional, este Mecanismo de Protección a periodistas, debe sacarse de las filas de los gobiernos estatales y federales, como se hizo en Durango, que está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, algo que se puede replicar en los demás estados. La Ley de Protección a Periodistas en Durango, entró en vigor a partir del 01 de enero.

Casos como el de Lourdes Maldonado, que notificó al mecanismo federal y estatal que temía por su vida, ponen en evidencia no solo a la limitada capacidad que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita.

“Vemos con rabia e indignación que los crimines contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie”, declaró.

Carolina Heredia Salazar presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, Escritoras y Comunicadoras ((AMMPE) Delegación Durango, dijo que es necesario exigir la procuración de justicia y protección de todos los periodistas, en especial el caso de Lourdes Maldonado, quien era duranguense, originaria de Gómez Palacio, pero que ejerció su profesión fuera del estado.

Manifestó que a pesar de que en Durango no se ha presentado recientemente una situación de riesgo para los compañeros, se pide la protección para todos los que realizan esta labor en el país, pero sobre todo en lugares donde sí se presentan situaciones de riesgo.

Indicó “México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la ONU, y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial, como Reporteros Sin Fronteras, El Comité de Protección de Periodistas, Artículo 19, entre otras”.

Saul Maldonado, miembro de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (PREPOC), precisó que se tienen documentados en este sexenio 28 asesinatos de periodistas, y desde el 2000 a la fecha, la organización Artículo 19, registró 148, 136 hombres y 12 mujeres, además cada 38 horas, una mejor periodista o comunicadora, es sujeta a algún tipo de violencia por su labor de comunicar, datos registrados por Comunicación e información de la Mujer AC.

Sobre los casos de asesinatos que se han presentado, indicó que es limitada la capacidad de algunos estados para reaccionar en forma pronta, efectiva y expedita, incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados, que visibilizan la falta de una protección integral.

Dijo que se exige justicia para los colegas y sus familias, y que se termine la retórica de las investigaciones, porque en los hechos no hay respuesta. “No más periodistas asesinados, no más periodistas desaparecidos, ni silencio, ni olvido, y no se mata la verdad” expresó.

Por su parte Rosy Gaucín, presidenta del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación de Durango A.C (COLECC), comentó “nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia, como periodistas estamos convencidos que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, por lo que es necesario garantizar la libertad de expresión y acceso a la información”.

Precisó que el gremio del periodismo demanda el inmediato esclarecimiento de todas y todos los periodistas asesinados.

En el caso de Lourdes Maldonado, recordó la petición de ayuda en una conferencia matutina al presidente Andrés Manuel López Obrador porque temía por su vida desde el 2019, y ahora apenas podía celebrar el triunfo de haber ganado el juicio laboral contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla cuando fue asesinada cobardemente.

La periodista declaró que sumado a la inseguridad y falta de resolución de los colegas periodistas, está la precarización laboral por largas jornadas de trabajo.