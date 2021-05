Elecciones en tiempos de Covid; así será la votación este de junio

Para el próximo 6 de junio, día en el que se llevará a cabo la jornada electoral, la autoridad electoral tiene preparado todo un protocolo de preparación e instalación para recibir a quienes acudirán a alguna de las dos mil 541 casillas que serán instaladas en todo el territorio estatal para ir a votar durante la jornada electoral.

Y es que debido a la contingencia que aún persiste derivado de la pandemia de la Covid-19, fue necesario que se planteara una estrategia para evitar en la medida de lo posible un contagio entre los funcionarios de casilla y los electores, de ahí que la mañana de este martes el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un simulacro de cómo se realizará la votación a fin de los ciudadanos conozcan las medidas a implementar, y sigan el protocolo de atención sanitaria.

“Al transmitir estas medidas, estaríamos generando confianza en la ciudadanía electora, así como en las funcionarias y funcionarios de casilla, al igual que las representaciones de los partidos, con la plena certeza de que votar es seguro y al mismo tiempo que la ciudadanía y todos los actores sepan que su voto cuenta y se cuenta bien”, comentó la vocal ejecutiva del INE en Durango, María Elena Cornejo.

Aquí te explicamos los pasos que deberás seguir al momento de acudir a la casilla para emitir tu voto:

Al llegar, el tercer escrutador recibirá al elector le explicará brevemente cuáles son las medidas sanitarias que debe seguir, le proporcionará gel antibacterial y una toalla desinfectante que utilizará para limpiar los objetos con los que tenga contacto. Al ingresar se presenta ante la presidenta de la mesa directiva de casilla y muestra su credencial para votar a una distancia adecuada, además de mostrarle su dedo pulgar derecho para comprobar que no haya votado durante esta jornada electoral. El elector se presenta ante el primer secretario quien realiza la revisión de ciudadano en la lista nominal de electores y al hacerlo se lo comunica a la presidenta de la mesa de casilla, quien le entrega las boletas que marcará, además de explicarle que pasará al cancel para emitir su votación. Nota: el cancel no cuenta con cortinillas debido a que con esto se intenta reducir en la medida de lo posible las superficies que tocará el electorado. Con la toalla húmeda que previamente le fue entregada, el elector limpia la superficie del cancel, así como el crayón con el que marcará las boletas. Posteriormente la tira en un cesto de basura. Una vez marcadas las boletas, pasará a las urnas para depositar su voto y regresa a la mesa directiva de casilla. Sin hacer contacto con la segunda presidenta de la mesa directiva de casilla, esta marca la credencial para votar con la elección de este 2021 El primer escrutador le pide mostrar su pulgar derecho para ser marcado con la tinta indeleble que asegura que ya haya votado. Al termino se dirige a la salida en donde el tercer escrutador, le coloca nuevamente gel antibacterial y le indica cuál es el flujo a seguir pasa salir de la casilla.

En todo momento los responsables de la casilla buscarán que se respete la sana distancia tanto a la entrada, como al interior de la misma con la separación de las sillas que ocuparán los representantes de los partidos políticos.

Solo pueden permanecer dos votantes al mismo tiempo en la casilla, y cada vez que esta se encuentre vacía habrá un periodo de sanitización de todos los espacios utilizados, por miembros de la mesa directiva y electores. Además no se permitirá la entrada de ninguna persona que no cuente con cubrebocas y aquellos que no lo porten se les brindará uno a la entrada.

“Quienes no accedan a utilizar el cubrebocas no se les permitirá el acceso”, informó la vocal ejecutiva del INE, María Elena Cornejo, quien señaló que para la compra de todo el material higiénico que será utilizado durante la jornada electoral se destinaron poco más de tres millones de pesos.

No hay necesidad de contratar personal extra para la operatividad de las casillas, ya que las seis personas que se encuentran son suficientes para atender al electorado. Por lo que antes de proceder a la instalación, se marcarán los espacios y colocará el mobiliario que será utilizado.