Ya hay vacunas BCG en Durango

Desde hace algunos meses ya se cuenta suficiencia de las vacunas BCG que se tuvieron en desabasto a nivel nacional antes de la pandemia por Covid-19, y se están aplicando en los centros de salud del estado, informó Silvano Ramírez Soto, Jefe del departamento de enfermedades transmisibles de los Servicios de Salud del Estado.

Precisó que el problema de desabasto pudo ser incluso a nivel mundial, en México fue por cambio de proveedores, el desabasto se tuvo por alrededor de un año y en ello influyó también la emergencia sanitaria, afortunadamente ya se cuenta con esta vacunas y se están aplicando a los niños menores de un año de edad.

A quienes cursaron por un año de edad y no fueron vacunados durante la pandemia, se les está aplicando en los centros de salud por medio de citas, afortunadamente el desabasto no causó incremento de tuberculosis, y en ello también tuvo que ver el que la gente no saliera de su casas, que hiciera uso de cubrebocas y las medidas de protocolo.

“Ya no tenemos desabasto, se aplicarán a los niños que estén en el rango de edad señalada y a la población que quedó rezagada, se les pueden crear esquemas para alcanzar a los otros niños que se están vacunando y tengan su régimen completo” señaló.

Silvano Ramírez Soto, dijo que la otra vacuna en la cual todavía desabasto es la de tétanos, el desabasto es nacional, pero en casos en que se amerite y se indique por un médico, o que considere el personal vacunador que se pueda sustituir, hay otra vacuna que contiene tétanos y que se puede aplicar como emergente.