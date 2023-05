En observación 124 obras heredadas de la administración de Aispuro

Se tienen diversos tipos de observaciones, en las 124 obras que se heredaron de la pasada administración gubernamental, afirmó Tania Julieta Hernández Maldonado, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoed).

Resaltó que dichas obras fueron contratadas con un crédito que fue avalado por el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y ya deberían de haber sido concluidas.

“La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas está viendo la posibilidad de hacer nuevos contratos para concluir estas obras iniciadas, primero hay que terminar lo que se inició y que sea funcional y posteriormente determinar que se va a proceder” dijo.





La secretaria de la Contraloría, destacó que dichas obras inconclusas se encuentran por todo el estado, y al encontrar las irregularidades se están llevando a cabo los procesos de responsabilidad.

“Hubo obras que no cumplían con los metros cuadrados, también ha habido mala calidad en algunas en algunas obras, no en todas, en los procesos de contratación, y en estimaciones, no de costos en exceso, pero si en estimaciones de pagos, y han sido en su mayoría en la Laguna” añadió la funcionaria del gobierno estatal.

Dijo que para emitir los pagos, "hay supervisores de obra que deben determinar si está terminada la obra, y todo un proceso administrativo que tiene bastante requisitos, de forma que puede haber responsabilidades administrativas no sólo para un servidor público", señaló.

En relación a la obra del Puente Francisco Villa, se llevaron a cabo procesos de auditoría en los contratos; sin embargo la Auditoría Superior de la Federación ha estado continuando con sus procesos de revisión, destacando que no hay ningún problema en cuanto a la calidad de la obra, el problema que se encontró fue de tipo administrativo, pues por ejemplo se llevaron a cabo más contratos de los que permite la ley, porque cancelaban unos e iniciaban otros.