Exgobernador de Durango comparece ante Poder Judicial Federal por amenazas contra periodista

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa y en un caso sin precedentes en Durango, el exgobernador del estado, José "N", deberá comparecer este 3 de mayo ante la autoridad judicial federal, debido a la denuncia por amenazas contra el periodista Iván Soto, hecho que es “claramente un caso de ataque contra la libertad de expresión”, así lo precisó ante diferentes medios de comunicación, el abogado Héctor Pérez Rivera, previo a la audiencia pública en el Centro de Justicia Federal.

Destacó que si bien hay un par de altos funcionarios que fueron llamados por delitos contra particulares, no hay un solo titular del ejecutivo local por atentar contra un periodista, que en esta audiencia solicitó comparecer de manera virtual.

Se armó el caso porque se determinó que amenazó al periodista Iván Soto, a través de una llamada, que “contiene actos de vejación, agresión, amenaza, desde el punto de vista desde la libertad de expresión, además de que hay testigos del momento en el que se recibió esa llamada y se cuenta con la propia grabación".

Ante este caso, el abogado del comunicador comentó que se cuenta con una “carpeta sólida, bien construida, de mil 400 hojas y más de 30 datos de prueba”, entre otros hechos públicos, y recopilación de datos conservados de telefonía, para que se pueda establecer que hay un hecho ilícito, donde el exgobernador de Durango participó.

Recordó que la libertad de expresión está protegida por la Constitución y diversos tratados internacionales, por eso, todo este proceso es un gran paso para los periodistas de México y de Durango, sobre todo si al final se logra una vinculación a proceso, que para eso tendría que seguir una etapa de investigación complementaria.

Por su parte Iván Soto, informó que en días previos se reunió de manera virtual con las personas que integran el mecanismo de Protección a Periodistas, por lo que cuenta 12 meses más con los beneficios de este mecanismo, pues se avaló “una vez más el riesgo en el que podría estar por haber realizado esta denuncia".

“Contra quien me enfrento es un exgobernador y todavía tiene tentáculos de poder”, expresó el duranguense, “además de que en la procuración de justicia local, a donde primero me dirigí no fui atendido, sino hasta la Procuraduría Federal de Justicia, que desde el primer día escuchó la denuncia, me canaliza la Fiscalía Especializada y el mecanismo de Protección de Periodistas”.

La llamada que derivó la denuncia, no fue la primera que recibió, pero sí la única que pudo grabar, sin embargo destacó, “fue la tercera vez que lo hizo, ese señor quería intimidarme en abuso de poder y autoridad que tenía".

Reconoció que hasta el momento no ha sufrido ningún ataque o agresión, y todo lo que pasó “fue en el exigir justicia, primero por el caso de violación de mi hija y luego por esta situación”, comentó minutos antes de ingresar a la audiencia.