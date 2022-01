Visita Paty Flores simpatizantes de Movimiento Ciudadano en la Laguna

DURANGO.- Mujeres y hombres que buscan el desarrollo de Durango, quienes además simpatizan con Movimiento Ciudadano, acudieron a una reunión más que como parte de los Círculos Ciudadanos se llevan a cabo en todo el estado.

Fue durante su visita a la región Lagunera, donde la precandidata única a la gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano, Paty Flores Elizondo, tuvo un recibimiento cálido y de confianza que propone el movimiento naranja, uno donde donde todos caben.

Durante su intervención, señaló que Movimiento Ciudadano es una institución política que abre las puertas a las y los ciudadanos a la participación política, "me siento cómoda y contenta porque no se cierran las puertas ni te dicen qué hacer o qué no hacer”, expresó.

#ÉntraleDurango 💪🏻🍊 https://t.co/fnyAO4fTsg — Paty Flores Elizondo (@Paty_FloresE) January 27, 2022

Aseveró que en el partido todos están listos y preparados para ser parte de un proyecto que no mire al pasado, sino al futuro "porque a Durango ya le toca que le entremos con todo para despegar al desarrollo nacional", dijo Flores Elizondo ante los simpatizantes que se dieron cita.

La precandidata única al gobierno de Durango por Movimiento Ciudadano, hizo hincapié en que los ciudadanos de Durango están preparados para ver mayor participación de las mujeres en la política, además de ocupar cargos importantes de primer nivel en la administración pública en incluso llegar a ser gobernadoras, pues cabe mencionar que son mayoría en el padrón electoral.

"Es tiempo de las mujeres, es tiempo de poner en movimiento a nuestro estado, la gente está pensando en un cambio, en quienes ya tuvieron la oportunidad y nada o poco hicieron por Durango”, dijo.

Candidata única a la gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano / Foto: Cortesía | @PatyFloresElizondo

Y es que hoy en día, MC propone un cambio de fondo y realista para el estado, además ofrece la oportunidad de relaciones dentro y fuera del estado que de verdad le apuesten al desarrollo de la entidad y con ello detonar el crecimiento económico.

"Durango requiere valentía y corazón para poder sacar adelante los retos de abanderar las necesidades de la ciudadanía y de hacer buenos gobiernos que actúen con transparencia y honestidad”, señaló.

Rodeada de un equipo de trabajo que confía en el proyecto que ofrece MC, Paty Flores aseguró que hoy en día este partido es la oferta política que requiere el país y Durango y de era manera construir un estado próspero económico y social.